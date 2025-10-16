（圖多）黃子韜脫口「16號要辦大事」 婚紗照搶先釋出粉絲暴動

黃子韜（左）及徐藝洋婚紗照彷彿王子與公主。（翻攝微博）



〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人黃子韜與徐藝洋這對「公開放閃派」夫妻，昨（15）日終於釋出婚紗照，用行動證實婚禮即將來臨的傳聞。兩人自從去年12月登記結婚後，不時在直播與節目中放話「要辦大事」，近日更被拍到穿婚紗外出，網友紛紛猜測婚禮就在10月16日。而距離傳聞中的大日子僅剩一天，夫妻倆便火速曝光一系列宛如偶像劇畫面的婚紗照，甜蜜指數瞬間爆表。

兩人黑白色系婚紗照看起來相當典雅。（翻攝微博）

整組婚紗照宛若豪華童話大片，以歐風城堡、花園、古董車為背景，營造出夢幻感十足的場景。黃子韜一連換上粉紅絲絨西裝、黑白正裝等多種造型，風格在王子與紳士之間切換自如；徐藝洋則以銀白亮片禮服、粉色立體花瓣長裙接力登場，每一套都展現不同氛圍，從高冷女王到浪漫公主，狀態滿分。

請繼續往下閱讀...

黃子韜（左）及徐藝洋婚紗照充滿粉紅泡泡。（翻攝微博）

徐藝洋頭戴銀色皇冠宛如公主。（翻攝微博）

其中最受討論的，是兩人在夕陽下於城堡前牽手對望的畫面，濾鏡都不需要就自帶電影感；另一張親吻照則背景漂浮粉紅氣球，粉紅泡泡快蔓延出螢幕。不少網友看完直呼：「這根本是婚紗廣告拍攝吧！」、「偶像劇都不敢這麼拍！」

黃子韜（左）及徐藝洋在夕陽下親吻相當浪漫。（翻攝微博）

黃子韜（左）及徐藝洋在夕陽下親吻相當浪漫。（翻攝微博）

黃子韜與徐藝洋的戀情向來公開透明，兩人去年7月官宣戀情，同年在綜藝節目中播出求婚畫面，12月則宣布完成登記。如今婚紗照釋出，外界也更加期待他們是否會在今日正式舉辦婚禮，見證這對「真人版偶像劇情侶」的幸福大結局。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法