他們也「要演」！《許我耀眼》3演員 竟是該劇導演

〔記者王靖惟／台北報導〕中國劇《許我耀眼》開播掀起熱潮，除了男女要角相當「耀眼」，其中幾名綠葉演員也引發話題，尤其飾演喬琳前男友「林濤」一角的男星管梓淨備受關注，其實他的身分竟是劇組導演，精湛演技讓觀眾驚訝直呼：「看不出來是導演！」

管梓淨飾演喬琳前男友「林濤」，是劇中不可或缺的存在。（圖／翻攝自微博）

管梓淨-飾演喬琳前男友「林濤」

管梓淨飾演喬琳前男友「林濤」，是劇中不可或缺的存在，外表溫和卻有內心算計，並強烈要求喬琳回鄉結婚，甚至不惜阻斷喬林新戀情，算是個反派角色，但演出精湛獲得好評，其身分竟是劇組B組導演，之前也演過多部知名中劇包括《半是蜜糖半是傷》、《偷偷藏不住》等。

張振雷則是飾演許妍的直播公司老闆（圖／翻攝自微博）

張振雷-飾演直播公司老闆

張振雷則是飾演許妍的直播公司老闆，壓榨許妍苛扣工資，卻要許妍放開心胸參與直播，利益至上但卻仍保有幽默風格，讓人無法討厭，而張振雷同時也是劇組的副導演。

吳亞衡飾演許妍老家的叔叔，也是導演之一。（圖／翻攝自微博）

吳亞衡-飾演許妍老鄉

吳亞衡則是短暫出現，飾演騎著三輪車接送許妍回家鄉的老鄉叔叔，與女主角趙露思（許妍）有短暫的對話，之前也曾經在其他劇中飾演趙露思的舅舅，其身分也是B組導演。

而導演群加入劇組成為演員的模式，也體現中國劇現今「不養閒人」的生態狀況，製作方式既可減少製作成本，也為劇集增添話題，導演不僅掌握執導能力，演技也為劇情增色，導演全下海客串，除了對作品全方面的投入外，演技的自然性也是獲得一致好評，讓網友不禁感嘆「又要演又要導，導演比演員還忙」

