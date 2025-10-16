自由電子報
娛樂 最新消息

高雄陷入粉紅熱潮！連市長頭髮都被BLACKPINK收編

高雄市長陳其邁將Instagram更換為粉紅髮色的大頭貼。（翻攝IG）高雄市長陳其邁將Instagram更換為粉紅髮色的大頭貼。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團BLACKPINK將於10月18、19日在高雄世運主場館開唱，為迎接大批粉絲到訪，高雄市以「全城粉紅」迎賓，包括愛河、大港橋、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄火車站、美麗島站及大立百貨等六大城市地標，皆同步點亮象徵BLACKPINK的粉紅燈光，營造演唱會同歡氛圍。

值得一提的是，高雄市長陳其邁也親自響應。他在Instagram與Threads等社群平台更換為粉紅髮色的大頭貼，並於今日下午發文表示：「來響應了，歡迎全世界BLINK來到高雄。」貼文引起網友熱烈回應，不少人笑稱「市長太敬業」、「這次行銷玩真的」、「粉紅頭髮莫名適合你」。

高雄市長陳其邁將Threads更換為粉紅髮色的大頭貼。（翻攝Threads）高雄市長陳其邁將Threads更換為粉紅髮色的大頭貼。（翻攝Threads）

BLACKPINK自2016年出道以來在全球累積龐大粉絲，這次是她們第二次登上高雄世運主場館，門票早已全數售罄。除市區燈光點綴外，從左營高鐵站到會場周邊亦設置多處拍照裝置，包括巨型《DEADLINE》3D標誌、拍照背板與專屬路燈旗等，打造粉絲打卡路線。

此外，「BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞POP-UP STORE」將於10月15日至19日於台北遠東Garden City大巨蛋店一樓開放，營業時間每日11點至21點，販售巡演限定周邊商品，數量有限，粉絲可把握機會搶購。

