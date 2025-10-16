自由電子報
（金鐘專訪）黃可欣上《中文怪物》崩潰認輸 驚喊外國人中文太猛：比我還像母語

黃可欣參加《中文怪物》錄影。（擷取自YouTube）黃可欣參加《中文怪物》錄影。（擷取自YouTube）

〔記者李紹綾／專訪〕泰籍女星黃可欣憑公視《樹冠羞避》雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎及最具潛力新人獎，她近期參加YouTube實境節目《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡，談起參賽心得，她笑說：「我以為自己中文不錯，結果到現場才知道，大家中文講得比我還像母語。」

黃可欣（左三）參加《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡。（擷取自YouTube）黃可欣（左三）參加《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡。（擷取自YouTube）

《中文怪物》由YouTuber「酷Ku」操刀，聚集百位在台外國人，用聲調、理解力與臨場反應一決「中文最強腦」。黃可欣回憶參賽當天，她心情超緊張，「我心想，只要過第一關就好了，因為怕我的中文老師看到節目，打電話來罵我」，結果老師真的看了節目，卻淡定安慰跟她說：「妳沒答對是正常的啦。」讓她哭笑不得。

黃可欣（左二）參加《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡。（擷取自YouTube）黃可欣（左二）參加《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡。（擷取自YouTube）

黃可欣分享，錄影現場氣氛超歡樂，「大家都很好，像是大型的外國人聯誼會，我們比完題目就在後台唱中文歌、看塔羅牌，還有人聊到水母展覽！」雖然在第4集就被淘汱，她卻收穫滿滿友情與勇氣，她開心說：「對我來說，最好玩的是交到好多新朋友。能用中文聊天、互相學習，是很棒的經驗。」至於唯一遺憾，就是「忘記跟大家多拍幾張合照」。

黃可欣參加《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡。（記者陳奕全攝）黃可欣參加《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡。（記者陳奕全攝）

來台7年的黃可欣，中文已流利到能拍戲、接受訪問，還懂一點點台語，「『呷飽未』、『聽嘸』我都會啦！但再多就聽不懂了，只是誰罵我我都知道！」倘若節目推出第二季或敗部復活賽，她立刻點頭說：「我一定會再參加，真的超好玩！」她說，這次雖然沒成為《中文怪物》，但能用中文展現自己、被看見，「這已經是我在台灣最難忘、最幸福的經驗之一」。

