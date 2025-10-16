自由電子報
娛樂 最新消息

《回魂計》失控母親演技炸裂！鍾欣凌金鐘3度封后之路「回顧全紀錄」

鍾欣凌憑藉《影后》、《老少女奇遇記2》雙料入圍第60屆金鐘獎。（本報組合資料照）鍾欣凌憑藉《影后》、《老少女奇遇記2》雙料入圍第60屆金鐘獎。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕第60屆金鐘獎戲劇節目頒獎典禮本週登場，鍾欣凌今年以影集《影后》入圍戲劇節目女配角，近期在《回魂計》中飾演失控母親，演出張力十足、哭戲動人，再次讓人見識她的演技深度。鍾欣凌從綜藝角色出發，一路走到3度封后，這條戲劇之路見證她以溫柔卻堅定的方式，持續在角色裡挖掘人生。

【從「粉紅豬」到實力派　綜藝出身造就好演技】

鍾欣凌早期在綜藝節目中以「粉紅豬」形象現身，外型討喜、反應自然，成為觀眾熟悉的喜劇諧星，多年下來在即興、聲音與肢體上的磨練，為她後來轉戰劇場與電視劇打下紮實基礎，這段綜藝經歷成為她表演底氣來源之一。

【《貓的孩子》封后之作　將母親的掌控與掙扎演到極致】

2019年，鍾欣凌在《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》裡飾演一位控制強烈的母親，她將「為愛過度」的矛盾具象化，情緒在壓抑與爆裂間轉換自如。不僅如此，此劇更為鍾欣凌贏得金鐘獎迷你劇／電視電影女主角獎，奠定她忠厚情感演員的地位。

【全民追劇《我的婆婆》　她從配角到人氣角色】

2021年播出的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，鍾欣凌飾演的蘇林彩香，在劇中既有「婆婆」的俗世味，也在關鍵情節流露真情，笑中帶淚的表現贏得觀眾的心。該劇不僅奠定鍾欣凌的收視號召力，更讓她以此作再奪金鐘戲劇節目女主角獎。

【《影后》助力提名　金鐘60入圍女配角色】

鍾欣凌於影集《影后》飾演經紀公司負責人「胖姐」陳翠珠，角色帶有強勢與包容並存的雙面性，今年金鐘60，她以此劇入圍戲劇節目女配角，代表她的演藝版圖持續擴展。

【《回魂計》失控母親演技驚豔　再現反差魅力】

《回魂計》上線後話題不斷，鍾欣凌飾演一位失控母親，其演出張力與爆發力令觀眾印象深刻，她在角色中揉入母性的憂傷與怨懟，不被單純貼標「反派」，而是呈現一種更複雜的內裡轉折，成功再一次印證她操控角色的功力。

【從《貓的孩子》到《影后》讓「國民戲后」四字實至名歸】

金鐘60頒獎典禮本週即將登場，鍾欣凌以Netflix影集《影后》角逐戲劇節目女配角獎，再次站上榮耀舞台，對她而言入圍不僅是肯定，更象徵著多年表演歷程的延續，從綜藝走到戲劇，從笑聲跨入淚水，她早已用每一個角色寫下屬於自己的演技篇章。無論最終結果如何，鍾欣凌早已是觀眾心中最真實、最具溫度的戲后。

