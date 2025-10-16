自由電子報
娛樂 電影

先前合作被剪光！絕美女星搖身一變新女神「美得不可思議」

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡名導保羅索倫提諾豪砸台幣9.8億拍攝最新作品《拿坡里的美麗傳說》，是他獻給家鄉拿坡里的一封情書，更是他繼《上帝之手》後，最新一部關於「錯過的青春」的電影。

瑟麗絲戴達拉波達（左）憑《拿坡里的美麗傳說》搖身一變成女神。（海鵬提供）瑟麗絲戴達拉波達（左）憑《拿坡里的美麗傳說》搖身一變成女神。（海鵬提供）

該片劇情探討人生的美麗、死亡與愛情，以及時光的流逝，講述女主角「帕特諾佩」的悲歡交織的傳奇一生。索倫提諾說：「我真正想表達的是時間如何改變我們」。電影除獲2024選坎城影展競賽片，更橫掃義大利金像獎15項大獎提名及義大利國家電影記者協會11項大獎提名。

導演索倫提諾為片中女主角「帕特諾佩」於拿坡里當地演員進行海選，沒想到結束後依然找不到繆思，最終雀屏中選的「新人」竟是曾與他合作過電影《上帝之手》的女星瑟麗絲戴達拉波達。

瑟麗絲戴達拉波達美麗不可方物，主演《拿坡里的美麗傳說》榮獲義大利「竄升之星」大獎。（海鵬提供）瑟麗絲戴達拉波達美麗不可方物，主演《拿坡里的美麗傳說》榮獲義大利「竄升之星」大獎。（海鵬提供）

原來瑟麗絲戴之前在《上帝之手》的鏡頭，全被索倫提諾剪光光，等於沒演，這次新片一躍成為女主角，簡直讓眾人驚呆。但她片中從18歲演到35歲，跨越17年的演出不僅層次分明，精采表現更讓人佩服，不僅被國際影媒讚譽是「美的化身」，更榮獲「義大利奧斯卡」大衛獎竄升之星獎。《拿坡里的美麗傳說》將於10月24日在台上映。

