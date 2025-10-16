自由電子報
娛樂 電影

連神導都稱讚了！巨石強森新片演技 諾蘭誇精彩出色

〔記者許世穎／綜合報導〕由巨石強森、艾蜜莉布朗主演的綜合格鬥傳奇選手傳記電影《重擊人生》（The Smashing Machine），先前在威尼斯影展映後獲得長達15分鐘掌聲，巨石強森演技大獲肯定，甚至被看好入圍奧斯卡。就連金獎名導克里斯多夫諾蘭都大讚，表示該片「將會隨時間被更多人理解」，並直言：「我不認為今年或往後幾年，會有比這更出色的表演！」

巨石強森在電影《重擊人生》化身綜合格鬥傳奇選手。（翻攝自IMDB）巨石強森在電影《重擊人生》化身綜合格鬥傳奇選手。（翻攝自IMDB）

諾蘭受邀參加導演班尼沙夫迪的播客節目，大讚強森飾演MMA格鬥選手馬克柯爾一角「令人心碎」，直言：「我認為那是一場極為精彩的演出。」諾蘭與沙夫迪曾在《奧本海默》中合作，後者在片中也有演出。巧合的是，《重擊人生》女主角艾蜜莉布朗也是《奧本海默》的卡司之一，並憑該片獲奧斯卡最佳女配角提名，沙夫迪正是在該片片場與布朗相識。

克里斯多夫諾蘭大讚巨石強森在電影《重擊人生》的演出相當出色。（法新社）克里斯多夫諾蘭大讚巨石強森在電影《重擊人生》的演出相當出色。（法新社）

關於這層緣分，諾蘭笑稱：「我聽說在我的片場，你原本該背台詞，卻忙著拉人去演你的電影，我當時沒發現，不過看來結果還不錯。」他隨後也認真補充：「恭喜你的新作，這是一部非常出色、甚至激進的作品，我相信隨著時間推移，它會被越來越多人理解。我為認識你而感到驕傲。」《重擊人生》預計2026年初在台上映。

