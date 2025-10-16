自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧死因成謎！同門喬任梁38歲冥誕 父母現身墓地這一幕讓人噴淚

昨天是喬任梁38歲冥誕。（翻攝自微博）昨天是喬任梁38歲冥誕。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，儘管警方、家屬宣告為「飲酒意外墜亡」，不過他遭到虐殺等陰謀論並未平息，網友也再度熱議起2016年輕生離世的喬任梁，他的死因也是疑點重重，且兩人的經紀人都為杜強。昨天是喬任梁38歲冥誕，他的父母及好友朱楨現身墓地為他慶生，喬爸擦拭墓碑時，有粉絲從背後擁抱喬爸，畫面讓人鼻酸。

昨天是喬任梁38歲冥誕。（翻攝自微博）昨天是喬任梁38歲冥誕。（翻攝自微博）

喬任梁的父親發文寫道，「喬寶，今天是你38週歲的生日，爸媽和所有愛你的粉絲，一起祝你生日快樂。」還特別提到喬媽在廚房，「習慣性多做了道番茄炒蛋。」他生前最愛粉紅色，當天佈置的花、氣球、蛋糕都是粉色，讓現場成為浪漫的粉紅色海洋。

昨天是喬任梁38歲冥誕。（翻攝自微博）昨天是喬任梁38歲冥誕。（翻攝自微博）

喬任梁的爸媽也現身墓園。（翻攝自微博）喬任梁的爸媽也現身墓園。（翻攝自微博）

喬任梁的父母感性地說，「我們都老了，可這一生最慶幸的事，就是有你這樣的孩子。這輩子當你的爸媽，我們還沒當夠。」還有粉絲送了喬任梁的畫像給喬媽，粉絲也湧入留言希望兩老好好保重身體。

