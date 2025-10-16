台大學霸黃小玫罹罕見癌症辭世！美聲傳遍全台灣 陳其邁不捨發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕台大畢業的學霸歌手黃小玫，因罹患罕見的「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世。昨天工作團隊在社群公布消息，令許多粉絲震驚與不捨。她的創作才華與溫暖嗓音感動無數人，消息一出，曾與她合作的高雄市長陳其邁、前屏東縣長潘孟安、屏東縣長周春米以及嘉義市長黃敏惠，皆在社群回應悼念。

歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）

黃小玫不僅是創作歌手，更是推廣台灣文化的影像導演，生前曾為屏東縣、南投縣、基隆市、嘉義市等地創作歌曲，用音樂串起土地與人情的連結。高雄市長陳其邁不捨在臉書回應：「謝謝小玫帶給我們那麼多雋永的作品，美好的創作將永留人心。」

黃小玫曾與陳其邁一起拍片推廣高雄觀光。（翻攝YouTube）

前屏東縣長潘孟安則留言：「謝謝小玫帶給世界的美好，你的作品將永遠在我們的心中。願你在另一個世界能繼續自由翱翔。」屏東縣長周春米也寫下：「謝謝小玫過去為屏東帶來的暖心創作！《海與光》會永遠留在我們的心中。」而嘉義市長黃敏惠同樣表達哀思：「謝謝小玫用音樂傳遞溫暖與力量，讓嘉義市留下美好回憶。《最潮的自己》依舊在我們耳邊迴盪，永遠在我們心中。」

