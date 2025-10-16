自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台大學霸黃小玫罹罕見癌症辭世！美聲傳遍全台灣 陳其邁不捨發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕台大畢業的學霸歌手黃小玫，因罹患罕見的「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世。昨天工作團隊在社群公布消息，令許多粉絲震驚與不捨。她的創作才華與溫暖嗓音感動無數人，消息一出，曾與她合作的高雄市長陳其邁、前屏東縣長潘孟安、屏東縣長周春米以及嘉義市長黃敏惠，皆在社群回應悼念。

歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）

黃小玫不僅是創作歌手，更是推廣台灣文化的影像導演，生前曾為屏東縣、南投縣、基隆市、嘉義市等地創作歌曲，用音樂串起土地與人情的連結。高雄市長陳其邁不捨在臉書回應：「謝謝小玫帶給我們那麼多雋永的作品，美好的創作將永留人心。」

黃小玫曾與陳其邁一起拍片推廣高雄觀光。（翻攝YouTube）黃小玫曾與陳其邁一起拍片推廣高雄觀光。（翻攝YouTube）

前屏東縣長潘孟安則留言：「謝謝小玫帶給世界的美好，你的作品將永遠在我們的心中。願你在另一個世界能繼續自由翱翔。」屏東縣長周春米也寫下：「謝謝小玫過去為屏東帶來的暖心創作！《海與光》會永遠留在我們的心中。」而嘉義市長黃敏惠同樣表達哀思：「謝謝小玫用音樂傳遞溫暖與力量，讓嘉義市留下美好回憶。《最潮的自己》依舊在我們耳邊迴盪，永遠在我們心中。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中