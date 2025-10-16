韓國女導演紅到國際！《世界的主人》打動是枝裕和、賈樟柯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女導演尹佳恩執導新片《​​世界的主人》（세계의 주인）近來口碑爆棚，該片入圍多倫多影展、平遙國際影展，受到熱烈好評；劇組昨（15）在首爾舉辦記者會，導演談及韓文、英文片名的差異，電影也為觀眾帶來溫暖慰藉。

《​​世界的主人》細膩講述青少年的成長故事，透過18歲的高中生因一時衝動而說出的一句話，導致生活周遭產生劇烈變化；電影引來日本導演是枝裕和、中國名導賈樟柯等人的一致好評。

《世界的主人》橫掃國際影展，口碑爆棚。（翻攝自Naver）

導演尹佳恩導演談到，「對於片名構思了很久，嘗試改成英文時，變成了『The Owner of the World, Master of the World』，但在韓文中，比較像是主角經歷愛的世界，不斷向前進的意思。」

尹佳恩導演是韓國電影界被封冉冉升起的新星，就連名導奉俊昊對她也讚賞有加；演過《寄生上流》的演員張慧珍三度和尹佳恩合作，新人徐秀彬則說是導演的粉絲，只見了三次面就決定演出。

尹佳恩執導的《世界的主人》拿下平遙國際影展最受歡迎影片。（翻攝自微博）

尹佳恩坦言：「當初對徐秀彬的形象並不印象深刻，她完全沒演出經驗，但眼神卻充滿活力。我見到她的時候，她非常真誠，說話緩慢而平靜，節奏和呼吸都遵循著自己的節奏。」《​​世界的主人》10月22日韓國上映，台灣未定。

