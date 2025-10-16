叔姪搭檔登場！有村架純「變媽」 關心福山雅治吃喝睡

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《迷宮裡的魔術師》找來「日本奧斯卡影后」有村架純飾演揭開父親死亡真相的女主角，與福山雅治演共組「叔姪搭檔」，成為難得一見的最強破案組合。

兩人曾在2022年報知電影獎上，以影帝影后身分相遇，初次與演藝圈大前輩福山雅治見面，讓有村架純十分感動，並相約有一天能夠合作。

當她接到本片戲約、得知有機會能與東野圭吾和福山雅治合作時，她便毫不猶豫決定參演；雖然是初次合作，但兩人開拍首日便相互產生信任感。

有村架純更時常在片場關心福山雅治的飲食與睡眠狀態，讓福山雅治笑稱：「她有點像媽媽的感覺呢！」但他認為也正因為有村充滿這種溫柔堅韌與包容力的「母性」，讓自己能更自由的嘗試不同表演方法。

值得一提的是，有村架純在準備角色時，為培養對於片中父親的情感，別出心裁地將飾演她父親的仲村亨照片設定成手機桌布，只是當仲村得知這個消息後，反應是又驚又緊張，細究原因，原來是他擔心參演消息未公開，萬一被有心人瞄到手機桌布，恐怕會影響到自己的演出。《迷宮裡的魔術師》將於10月23日在台上映。

