娛樂 電視

八點檔女星孤單婚宴坐一桌！爆陳美鳳「私下1舉動」至今難忘

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐千京在民視八點檔《好運來》中表現亮眼，近日受邀登上陳美鳳的招牌節目《美鳳有約》，兩人一同下廚做料理，她更現場展現多年苦練的武術才藝，錄影過程笑聲不斷、氣氛溫馨。徐千京受訪時感性表示能再度與陳美鳳相見，對她而言不僅像是一場圓夢之旅，更是一段「被溫暖包圍」的珍貴回憶。

徐千京（左）登上《美鳳有約》送蘋果與陳美鳳相見歡，現場氣氛歡樂又溫馨。（民視提供）徐千京（左）登上《美鳳有約》送蘋果與陳美鳳相見歡，現場氣氛歡樂又溫馨。（民視提供）

她透露這是自己第二次與陳美鳳見面，兩人的第一次相遇，竟是在多年前師兄陳熙峰的婚禮上。當時她還是剛出道的新演員，婚禮現場幾乎沒有人認識她，同桌來賓也只是禮貌性地點頭，讓她感到有些孤單，「就在我有點不知所措的時候，美鳳姐注意到我，主動走過來坐在我旁邊，問我名字、聊聊近況，還鼓勵我要加油。」徐千京回憶起當時，仍感動地說：「那一刻我真的覺得心裡暖暖的。」

她也在心裡想：「難怪她會是民視一姐，那份溫柔與真誠，真的很讓人感動。」這段回憶成為她心中珍藏的力量，也讓她一直期盼有一天，能在民視裡再次見到這位提攜後輩的前輩。

錄影現場陳美鳳（右起）與徐千京聊天，現場充滿笑聲與溫暖。（民視提供）錄影現場陳美鳳（右起）與徐千京聊天，現場充滿笑聲與溫暖。（民視提供）

因此，當得知經紀人安排錄製《美鳳有約》時，徐千京開心直呼：「真的超級期待又興奮！」她坦言自己平時上節目的經驗不多，難免緊張、不知道如何接話，但美鳳姐依舊如當年一樣親切自然，用溫柔的節奏帶著她聊天，甚至在中場休息時特地過來關心，讓她倍感窩心。

錄影當天，徐千京還特地帶了蘋果送給愛吃蘋果的美鳳姐，笑說：「希望能帶來一點小小甜蜜的能量。」她感性表示，能參與《美鳳有約》的錄製是一種榮幸。陳美鳳不只是節目主持人，更像是一位讓人安心的前輩。「這次的合作不僅是一場節目錄影，更是一段生命中再度交會的美好緣分。」她真誠地說。

