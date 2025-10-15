81歲金馬影后歸亞蕾回台 昔演蔡依林MV力挺同志 溫柔信念30年不變

歸亞蕾（右）2014年曾跨刀演出蔡依林《不一樣又怎樣》MV。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金馬影后」歸亞蕾近年移居美國，近期罕見回台接拍電影，預計停留約6週，消息一出引起關注。81歲的歸亞蕾這回獨自返台，更開出月薪5.5萬元徵求具護理背景的私人助理協助照護，引起外界關注及關心，許多影迷除為歸亞蕾敬業精神感佩外，也再度想起她過去在影視作品中，長年以溫柔姿態力挺同志的身影。

歸亞蕾早在1993年便以李安執導的同志經典《喜宴》榮獲金馬獎最佳女配角獎，片中飾演傳統母親，展現對同志議題的深刻理解與包容。2014年，歸亞蕾在蔡依林《不一樣又怎樣》MV中飾演陪伴同性伴侶30年的長者，卻因沒有法律身分無法簽署急救同意書，讓無數觀眾淚崩，她曾坦言毫不猶豫答應演出，「因為愛不應該被限制！」

當時，與歸亞蕾共同演出的林心如也曾表示看完腳本後深受感動，「希望能透過作品提醒大家，愛有很多種樣貌。」如今，歸亞蕾重返台灣拍片再次成為話題焦點，更讓影迷們紛紛直呼，「歸媽不只是影后，更是時代的良心」、「她的作品讓人記住愛的力量！」印證這位金馬影后30年如一日的溫柔信念。

