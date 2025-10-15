自由電子報
娛樂 最新消息

又惹事！朴有天前未婚妻「潛逃柬埔寨」和高層混熟爆非法勾當

黃荷娜被爆逃亡至柬埔寨，死性不改。（翻攝自Naver）黃荷娜被爆逃亡至柬埔寨，死性不改。（翻攝自Naver）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星朴有天的前未婚妻黃荷娜、韓國知名「南陽乳業」創始人的外孫女又出事！今（15）多家韓媒報導，黃荷娜目前活躍於柬埔寨，期間與當地高層人士頻繁來往，並多次在娛樂場所辦派對。

據報導，黃荷娜最初經由泰國前往柬埔寨首都金邊（Phnom Penh），之後又搬至其他地區居住；有消息指出，她不僅是為潛逃躲藏，還疑似涉及性交易與毒品販運等非法活動。

黃荷娜是南陽乳業創辦人的外孫女，2017年與歌手兼演員朴有天訂婚時，一度成為大眾關注焦點。豈料，她因涉嫌吸毒被捕後兩人分手，隨後朴有天也因吸毒嫌疑接受調查。黃荷娜2019年首次因吸毒被判緩刑，之後再次吸毒被判刑，2023年她逃往泰國，至今仍在潛逃中。

據悉，黃荷娜目前居住的柬埔寨，近年被指成為各類網路犯罪的溫床，包括非法賭博、投資詐騙聊天室、綁架與拘禁等問題猖獗，韓國政府甚至將金邊一帶列為「特別旅遊警戒區」。

韓國外交部統計，今年1月至8月，韓國公民在柬埔寨被通報綁架的案件多達330起，與求職詐騙相關的受害案例增加3倍以上。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

