《犬夜叉》神曲回來了 大無限隔6年登台送驚喜

大無限樂團暌違6年再度來台開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本搖滾雙人組「Do As Infinity」（大無限樂團）由主唱伴都美子（Vo.）與大渡亮（Gt.&Vo.）組成，今（15）宣布受邀登上 Billboard Live TAIPEI 舞台開唱！

大無限樂團自1999年成立、從澀谷八公前100場街頭演唱起家的傳奇樂團，曾以《深邃森林》、《真實詩篇》、《樂園》、《沒有你的未來》等多首《犬夜叉》主題曲風靡全球，在台灣更有無數鐵粉朝聖。這次確定壓軸登台，成為 Billboard Live TAIPEI 國際卡司再＋1 的重磅亮點。

大無限樂團演出主視覺。（Billboard Live TAIPEI提供）

大無限樂團出道憑首支單曲《Tangerine Dream》橫掃排行榜，2017年起他們跨出日本，連續展開南美巡演、雅加達音樂節與新加坡個唱，2018年來台演出全場完售。

去年，他們重返熊本舉行街頭演唱會，回歸初心迎接成軍25週年，接著又在東京開唱、上海再度滿場，勢不可擋。

距離上次來台已是2019年，大無限暌違多年重返台北，伴都美子開心表示：「因為這是 Billboard Live的巡演，能在台灣舉辦Billboard Live真的很讓人興奮！台灣是我最喜歡的地方，能再回來真的很開心！」

她透露，這次演出除了經典曲目，還會特別將預定於2026年1月28日發行的新歌搶先加入曲目中，讓這場演出成為全球首聽新作的演出之一。

