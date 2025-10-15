前輔導長內內昔「性愛片遭外流」 台科大生逼問：伴侶求拍怎麼辦

內內於台科大擔任講師，分享自身經驗與自我保護觀念。（SWAG提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前輔導長、現任SWAG數位性暴力防治大使內內今（15）日受邀到台灣科技大學開講，以「勇敢向數位性暴力說不」為題，親身分享面對網路暴力的真實經驗，接地氣又敢說的風格，讓學生搶著拍照合影。



前輔導長內內於臺科大擔任講師，接地氣分享超人氣，學生爭相合影。（SWAG提供）

「老師，你為什麼會加入SWAG？」台科大學生這一問，全場笑聲不斷，面對學生辛辣提問如「伴侶要求拍性愛片怎麼辦？」內內毫不避諱、有問必答，她提醒：「社會教我們保護自己，卻少提醒不要成為加害人。看到外流影片時，不轉傳、不下載、不分享，才是真正的尊重。」

請繼續往下閱讀...

前輔導長內內與同學們熱烈互動。（SWAG提供）

近期多起性暴力事件引發社會關注，SWAG希望透過這場校園講座，讓年輕世代建立正確的數位性別意識。SWAG公關楊詒婷表示，希望藉由內內的真實經驗，讓學生學會在遭遇網路傷害時，勇敢求助、拒絕沉默。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法