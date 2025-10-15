自由電子報
娛樂 音樂

麋先生備戰金鐘典禮獻唱最後衝刺 與樂天女孩馬拉松終點站送祝福

麋先生將在金鐘獎典禮上獻唱，最近密集練團衝刺。（相信音樂提供）麋先生將在金鐘獎典禮上獻唱，最近密集練團衝刺。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金鐘獎頒獎典禮將至，麋先生備戰典禮獻唱最後衝刺，直呼壓力不小，因為這次詮釋歌曲的風格和樂團曲風差異很大，希望能讓觀眾留下深刻印象。另外明年1月11日，麋先生將出席「渣打臺北公益馬拉松」，在終點站用歌聲向參賽者送祝福，屆時樂天女孩也會在終點站迎接跑者，為完成全馬、半馬挑戰的跑者掛上獎牌。

麋先生即將在金鐘獎典禮上獻唱「戲劇類節目原創歌曲獎」5首入圍作品，團員已反覆試穿多套造型，細心討論舞台視覺，更投入密集練團，坦言：「壓力真的滿大，因為每首歌都跟我們平常習慣的曲風不太一樣，但也因此學到很多，在編曲及演唱上都像學習到新的技能。」

另外麋先生也透露：「因為這5首歌的語言包含中文、台語與英文，也分別有男女聲的演唱，我們在定Key、和聲設計、歌曲串接上都花了不少心思，只為讓整體演出更流暢、更具情緒層次，真的下足功夫。」

巨型乖乖扭蛋機將出現在大佳河濱公園讓民眾打卡。（渣打臺北公益馬拉松提供）巨型乖乖扭蛋機將出現在大佳河濱公園讓民眾打卡。（渣打臺北公益馬拉松提供）

麋先生明年1月11日將在「渣打臺北公益馬拉松」終點站獻唱，報名將在10月30日下午4點截止，高達兩層樓的「巨型乖乖扭蛋機」也將出現在大佳河濱公園，可以讓民眾拍照打卡。

