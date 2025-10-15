十月同志驕傲月！變裝皇后嗨跳4大天后歌曲 阿本、凱莉現身相挺

「皇后大辦桌」將台灣傳統宮廟文化與辦桌文化融合。（Sunday Sisterhood提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由變裝皇后社群「Sunday Sisterhood」主辦，集結主理人Sandra Hoe在內等10位變裝皇后及5位鋼管、猛男舞者的「皇后大辦桌」，日前在松山奉天宮上演了一場空前的、「在神明面前變裝」的辦桌盛宴；當天席開42桌，420個位子座無虛席，藝人阿本、《百靈果》凱莉、《甲板日誌》迪克與安迪，以及「最帥公民老師」黃益中都現身捧場，為十月份台灣同志驕傲月揭開序幕。

阿本出席皇后大辦桌。（Sunday Sisterhood提供）

「皇后大辦桌」主理人Sandra Hoe和方心表示，這場活動是將台灣傳統宮廟文化、最具人情味的辦桌文化，以及跨越性別的創意變裝文化結合在一起，從七月開始籌備，歷時三個月；一開始向松山奉天宮租借場地時廟方秒答應，但直到Sandra Hoe以變裝造型去拜拜，廟方才意識到這是一場變裝皇后活動，大方同意，促成了這一波文化狂潮。

當天每位皇后都將自己的表演與菜餚名稱結合，化身為一道道經典的辦桌菜色，例如「和瘋中卷佐鮑片」、「黃金Yugee放山雞」、「漢娜鮮露海石斑」、「剝皮辣Hoe豬肚盅」，以幽默、創意的方式與華麗演出詮釋屬於自己的台灣味。

各個大有來頭的皇后，將張惠妹、李玟、蔡依林、謝金燕4大天后的歌舞以變裝版再現舞台；她們以謝金燕的《一級棒》開場，在延伸舞台上陸續介紹15位表演者：包括生理女性的台藝大教授Aphrodirty與全台最年輕的18歲變裝皇后Makeila ，聯手呈現蔡依林《不一樣又怎樣》和 Lady Gaga《Born This Way》；台灣最具代表性的跨性別變裝皇后Yugee詮釋李玟組曲向已故天后致敬。

除了精彩的歌舞表演與美食，「皇后大辦桌」還有與觀眾同歡的抽獎遊戲，「一桶金」邀請與會來賓往錢箱自由投注金額，當天總額是28,600元，由幸運得主分得一半之外，另外一半的金額14,300元將捐給同志諮詢熱線。「皇后大辦桌」主理人Sandra Hoe和方心共同表示：「台灣的多元共榮，是根植於我們血液中的信仰：愛與包容，是我們的DNA。」

