自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周華健要混血帥兒「慢一點生孩子」 爆笑原因讓人噴飯

周厚安出道11年來首次拿到金鐘門票。（記者潘少棠攝）周厚安出道11年來首次拿到金鐘門票。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃冠智、吳翰林、朱宥丞和周厚安等人演出的《聽海湧》入圍14項大獎，這也是周厚安出道11年來首次拿到金鐘門票，新婚的他相當旺，第一次問鼎金鐘，就一口氣入圍迷你劇男配角和生活風格節目主持人獎，他老婆前幾天問他要不要準備感言？周厚安倒是興奮回：「我幾個月前早就寫好了！」因為他一直想要獲得肯定。

新婚不到1年的他老早就有當爸的夢想，爸爸周華健卻不像一般華人長輩催生，反倒要他慢一點，原因是「他不想以爺爺的身分唱《明天我要嫁給你啦》或《花心》」，讓人聽了噴飯。

（左起）周厚安、朱宥丞、吳翰林、黃冠智（記者潘少棠攝）（左起）周厚安、朱宥丞、吳翰林、黃冠智（記者潘少棠攝）

而童星出身的朱宥丞將和周厚安「網內互打」搶迷你劇男配角獎，從4歲就開始演戲，至今12年，首次入圍金鐘，他說：「嘴上說順其自然，其實很緊張，做夢都夢到我得獎。」

另外一組網內戶打的車是黃冠智和吳翰林，曾奪下一座金鐘獎的黃冠智大器對入圍吳翰林說：「你這次回去捷克讀書，行李箱要空出長條形的空位。」意指自己看好吳翰林得獎，讓他先保留一個裝金鐘獎的空位。

黃冠智也提到這次金鐘最重要的幸運物就是製作人林佳儒，帶著大家在努力不懈中排萬難，終於完成這部影集。製作人湯昇榮說：「這是很有愛的劇組。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中