周華健要混血帥兒「慢一點生孩子」 爆笑原因讓人噴飯

周厚安出道11年來首次拿到金鐘門票。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃冠智、吳翰林、朱宥丞和周厚安等人演出的《聽海湧》入圍14項大獎，這也是周厚安出道11年來首次拿到金鐘門票，新婚的他相當旺，第一次問鼎金鐘，就一口氣入圍迷你劇男配角和生活風格節目主持人獎，他老婆前幾天問他要不要準備感言？周厚安倒是興奮回：「我幾個月前早就寫好了！」因為他一直想要獲得肯定。

新婚不到1年的他老早就有當爸的夢想，爸爸周華健卻不像一般華人長輩催生，反倒要他慢一點，原因是「他不想以爺爺的身分唱《明天我要嫁給你啦》或《花心》」，讓人聽了噴飯。

（左起）周厚安、朱宥丞、吳翰林、黃冠智（記者潘少棠攝）

而童星出身的朱宥丞將和周厚安「網內互打」搶迷你劇男配角獎，從4歲就開始演戲，至今12年，首次入圍金鐘，他說：「嘴上說順其自然，其實很緊張，做夢都夢到我得獎。」

另外一組網內戶打的車是黃冠智和吳翰林，曾奪下一座金鐘獎的黃冠智大器對入圍吳翰林說：「你這次回去捷克讀書，行李箱要空出長條形的空位。」意指自己看好吳翰林得獎，讓他先保留一個裝金鐘獎的空位。

黃冠智也提到這次金鐘最重要的幸運物就是製作人林佳儒，帶著大家在努力不懈中排萬難，終於完成這部影集。製作人湯昇榮說：「這是很有愛的劇組。」

