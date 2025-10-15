自由電子報
娛樂 最新消息

班鐵翔挺愛妻現身旗袍皇后大賽 笑喊光輝十月連滾帶爬

班鐵翔盼有機會接演各種多元角色做不同挑戰。（班鐵翔提供）班鐵翔盼有機會接演各種多元角色做不同挑戰。（班鐵翔提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深實力派演員班鐵翔日前憑藉大愛電視台《你好，我是誰2》中「丁鐵軍」一角，榮獲「亞洲影視電視大獎」最佳男配角銅獎，實力再獲肯定。十月適逢他的生日與國慶假期，他與愛妻Celine忙著慶生、過節，又受邀參與「2025世界旗袍皇后國際大賽」啟動晚宴，以行動支持女性勇敢綻放光芒。班鐵翔笑說：「光輝十月，日子過得真是匆匆忙忙，連滾帶爬。」

班鐵翔和妻子Celine受邀同遊台南西門市場。（Cherry提供）班鐵翔和妻子Celine受邀同遊台南西門市場。（Cherry提供）

Celine去年代表台灣參賽，勇奪總冠軍及四項大獎，班鐵翔也特別為愛妻站台，首度粉墨登場，展現滿滿夫妻默契。今年夫妻倆再度力挺大會主席劉雅萍、品牌創辦人張莉緹與執行長林品君，將現身啟動晚宴，並為佳麗披上授帶，象徵見證女性跨越年齡與角色的勇氣之美。Celine同時擔任面試評審官，並將於總決賽時頒發「最佳口條獎」給表現優秀的佳麗。

Celine（右起）與創辦人張莉緹、香港代表蕭瑪娜合影。（Cherry提供）Celine（右起）與創辦人張莉緹、香港代表蕭瑪娜合影。（Cherry提供）

本屆旗袍皇后國際大賽以「無畏之光」為主題，邀請來自十五個國家的佳麗共襄盛舉。主辦單位表示，「無畏之光」象徵女性在人生旅途中面對挑戰與變遷，仍選擇勇敢綻放的力量。她們不再只是誰的太太、誰的母親，而是勇於為自己發光、為世界貢獻的「她力量」。

美后佳麗面試後合影。（大會提供）美后佳麗面試後合影。（大會提供）

班鐵翔夫婦的好友、品牌創辦人張莉緹表示：「每一位站上舞台的女性，都是時間的藝術品。歲月從未奪走她們的光，而是讓她們學會如何溫柔地閃耀。」

