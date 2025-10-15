《聽海湧》遭藍委稱「毀人名節」大砍預算！金鐘入圍14項 導演吐心聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視戰爭劇集《聽海湧》年初遭藍營立委指「毀人名節、竄改歷史」，成為預算刪減的「元兇」之一，引發影視圈反彈聲浪，如今該劇入圍14項金鐘大獎，導演孫介珩今受訪時被問是否揚眉吐氣？他說刪減預算與入圍金鐘獎沒有什麼直接的關聯，「被拿來當刪預算理由是立委行為，觀眾喜歡是慧眼識英雄，這會有人喜歡，也會有人不喜歡潑髒水，作為創作者保持開放態度。」

黃冠智搶迷你劇男主角獎。（記者潘少棠攝）

而該劇有許多「網內互打」，包括黃冠智和吳翰林要搶迷你劇男主角獎。目前在捷克讀表演的吳翰林為了金鐘專程返台，他坦言越靠近金鐘典禮，就緊張到失眠。

吳翰林目前在捷克讀表演，為了金鐘專程返台。（記者潘少棠攝）

而他在國外求學是一大挑戰，雖然才去一年，但辛苦滋味只有自己知道，「整個學習過程很硬，給我很多能量。」他不太跟同學說自己職業，有些香港或是中國同學才知道他是演員。

黃冠智則是金鐘常客，他這回雙料入圍，卻夢到好友睦媄得獎，讓眾人很疑惑，他連忙解釋：「因為我們真的認識很久，一開始認識時，我在當臨演，她是化妝師。」因此他很希望好友得獎。

