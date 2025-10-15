自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《聽海湧》遭藍委稱「毀人名節」大砍預算！金鐘入圍14項 導演吐心聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視戰爭劇集《聽海湧》年初遭藍營立委指「毀人名節、竄改歷史」，成為預算刪減的「元兇」之一，引發影視圈反彈聲浪，如今該劇入圍14項金鐘大獎，導演孫介珩今受訪時被問是否揚眉吐氣？他說刪減預算與入圍金鐘獎沒有什麼直接的關聯，「被拿來當刪預算理由是立委行為，觀眾喜歡是慧眼識英雄，這會有人喜歡，也會有人不喜歡潑髒水，作為創作者保持開放態度。」

黃冠智搶迷你劇男主角獎。（記者潘少棠攝）黃冠智搶迷你劇男主角獎。（記者潘少棠攝）

而該劇有許多「網內互打」，包括黃冠智和吳翰林要搶迷你劇男主角獎。目前在捷克讀表演的吳翰林為了金鐘專程返台，他坦言越靠近金鐘典禮，就緊張到失眠。

吳翰林目前在捷克讀表演，為了金鐘專程返台。（記者潘少棠攝） 吳翰林目前在捷克讀表演，為了金鐘專程返台。（記者潘少棠攝）

而他在國外求學是一大挑戰，雖然才去一年，但辛苦滋味只有自己知道，「整個學習過程很硬，給我很多能量。」他不太跟同學說自己職業，有些香港或是中國同學才知道他是演員。

黃冠智則是金鐘常客，他這回雙料入圍，卻夢到好友睦媄得獎，讓眾人很疑惑，他連忙解釋：「因為我們真的認識很久，一開始認識時，我在當臨演，她是化妝師。」因此他很希望好友得獎。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中