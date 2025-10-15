不畏酸言酸語…退役球后「小威」認使用「瘦瘦筆」！在家帶娃曬辣照：我不在乎別人怎麼評價我的身材

對比球員時期的小威廉絲（左），爆瘦身型，被酸民吐槽太瘦了、看起來病懨懨的。（路透社、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國網壇傳奇名將「小威」小威廉絲（Serena Williams）日前出席時尚派對時，爆瘦身型，加上一身灰色貼身禮服，被酸民吐槽太瘦了、看起來病懨懨的…。面對批評，44歲的小威顯然完全不放心上，直回：「我不在乎別人怎麼評價我的身材！」不但更加頻繁地在IG大曬美照，連和粉絲的對話都十分正能量，她昨天開心PO出在家帶娃的好心情，寫道： 「只是一位媽媽想拍照，但我總是被搶鏡。」

小威曬辣照，順便曬娃。（翻攝自IG）

這位昔日世界排名第一，曾拿下23座大滿貫的傳奇球后，不只一次在公開場合承認，自己正在使用一種原被用於治療第二型糖尿病患者的減重藥物，她後來還成為代言人。其實這類被暱稱為「瘦瘦筆」的減重產品，在好萊塢演藝圈和時尚界早已司空見慣，儘管醫生鄭重警告該藥物對健康有影響，但似乎不見嚇阻作用，包含名嘴歐普拉、歌手羅比威廉斯都是使用者，甚至連特斯拉執行長伊隆馬斯克都曾坦言自己受惠良多，一個月就減了9公斤，對比小威減重近2年才瘦14公斤，難怪小威覺得自己還稱不上是「爆瘦」。

小威稱瘦身是為了自己的健康，而不是為了別人的目光。（翻攝自IG）

小威接受時尚雜誌採訪時表示，在自己運動員生涯中，已經聽到太多關於身材的負面評價了，但她很開心同時也聽到過很多正面評價，「我不在乎別人怎麼說我的身材，坦誠相待對我來說很重要。」她透露，得益瘦身成效，「我現在可以動得更快…關節疼痛減輕了，即使是彎腰這樣的簡單動作，也感覺輕鬆多了。」

