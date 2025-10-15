自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧招魂法會17日舉行 孫德榮公布流程 喊話：天會亮的！

孫德榮將於10月17日舉辦「于朦朧安靈收魂法會」。（記者傅茗渝攝）孫德榮將於10月17日舉辦「于朦朧安靈收魂法會」。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧日前墜樓身亡，背後陰謀論不斷。身為恩師的資深經紀人孫德榮，繼9月底於新莊地藏王菩薩廟舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」後，今（15日）再度宣布，將於10月17日中午12點20分，在板橋新月會館舉辦「天會亮的！——于朦朧安靈收魂法會」，為亡者祈願安息，也希望外界能以平靜的心情送他最後一程。

法會將於板橋新月會館舉行，儀式包括召靈、誦經、放飛魚氣球等環節，象徵靈魂自在升天。（翻攝自臉書）法會將於板橋新月會館舉行，儀式包括召靈、誦經、放飛魚氣球等環節，象徵靈魂自在升天。（翻攝自臉書）

孫德榮表示，「天會亮的！」是他想對天上的孩子朦朧說的一句話。整場儀式預計進行約五小時，將以傳統儀軌與誠摯祈禱替亡靈安魂，並為眾人種下平靜的力量。法會最後，現場粉絲將親手放飛120個魚造型氣球，象徵朦朧靈魂自由升天、游向光明的彼岸，孫德榮說：「這條魚，是他在天上的模樣。願他自由，願他平安。」

據悉，整場儀式包含「禮請諸佛護持」、「召靈安魂定魄」、「誦經祈福回向」、「破枉死城度靈」及「釋冤開光解結」等流程，藉由傳統佛教儀軌為于朦朧安靈。孫德榮希望透過此次法會，讓風波告一段落，也讓外界重新回到「愛與祝福」的初衷。

點圖放大body
