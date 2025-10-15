自由電子報
娛樂 最新消息

周傳雄昔罹胃病激瘦49公斤 上海開唱「愛女驚喜合體演出」看哭全場

周傳雄（左）上海開唱，愛女妮妮驚喜登台合體演出。（組合照，翻攝自微博）周傳雄（左）上海開唱，愛女妮妮驚喜登台合體演出。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲「情歌教父」周傳雄愛女「妮妮」驚喜登場舞台彈奏琵琶，父女同台畫面令人動容。曾因胃疾暴瘦至49公斤的周傳雄，如今重拾健康神采，與女兒溫柔對視合奏《今宵酒醒何處》，瞬間成為網路熱議焦點。

妮妮站上爸爸周傳雄演唱會舞台彈奏琵琶，父女同台令人動容。（翻攝自微博）妮妮站上爸爸周傳雄演唱會舞台彈奏琵琶，父女同台令人動容。（翻攝自微博）

周傳雄近來在上海開唱，演出當晚妮妮乘著月亮造型升降台亮相，身穿亮片上衣與白裙氣質出眾，父女深情對望彈奏，無言的默契和情感感染全場，觀眾紛紛拍下影片瘋傳，粉絲們更是紛紛直呼「根本複製貼上」、「感覺像周傳雄戴假髮」，笑翻全網。對此，妮妮也幽默回覆網友及粉絲「像爸爸也不錯！」周傳雄更得意回「像我是福氣！」展現父女深厚情感。

事實上，周傳雄與妻子Vivian結縭24年，育有一雙子女，然而妮妮年約17歲，她繼去年2024年在深圳登台後再次與父親合奏，台風穩健。曾歷經重病、暴瘦僅49公斤的周傳雄，如今氣色恢復，談到此行仍感性表示，「能再唱歌、和家人同台，是最幸福的事。」

