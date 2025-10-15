自由電子報
娛樂 最新消息

《影后》飲恨沒入圍！胡宇威甜曝陳庭妮反應：她希望我拿獎放家裡

《影后》飲恨沒入圍！胡宇威甜曝陳庭妮反應：她希望我拿獎放家裡談到陳庭妮未入圍《影后》，胡宇威（左）透露回家第一件事就是給她一個擁抱。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎綜藝類與實境節目獎將於本週五率先登場，今年首度將「實境節目」獨立設獎，戰況激烈。《老少女奇遇記2》、《人生幹大事 上船了各位！》、《來吧！哪裡怕》與《廚師的迫降：客家廚房》等節目皆入列，內容遍及日本外景與異國文化。其中，胡宇威以《人生幹大事 上船了各位！》角逐「實境節目主持人獎」，同時又憑《不在我的世界當勇者》入圍同獎項，成為少見的雙料入圍焦點。

就在金鐘頒獎前夕，胡宇威今（15）以品牌好友身分現身TUMI高端經典概念店開幕活動。面對頒獎在即，他笑說：「金鐘獎其實沒有到很緊張啦，但是真的很開心、很感動，能再一次被評審看到我們的努力，覺得這一切很值得。」至於準備狀況，他透露最緊張的反而是要穿什麼，目前紅毯造型已經定案，也不忘打趣帶到品牌，表示幸運小物要帶上品牌行李箱，「如果真的得獎，就可以直接拉著去慶功！」

胡宇威今年以《人生幹大事 上船了各位！》與《不在我的世界當勇者》雙料叩關金鐘。（資料照，記者潘少棠攝）胡宇威今年以《人生幹大事 上船了各位！》與《不在我的世界當勇者》雙料叩關金鐘。（資料照，記者潘少棠攝）

陳庭妮在《影后》表現亮眼卻意外落榜，胡宇威表示入圍揭獎當天，陳庭妮第一時間熱情的說：「哈囉！」歡迎他回家，臉上沒有一絲低落，他也馬上擁抱想要給老婆安慰，反倒陳庭妮樂觀說：「不會啦，這也是緣分。」他也透露庭妮對自己雙料入圍相當開心，「她說希望我可以拿到第一座獎放在家裡。」

