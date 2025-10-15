小粉紅瘋唱統戰歌《台灣屬於中國》 台網毒舌怒評︰詞沒押韻啊！

中國唱跳歌手陳劍聰發布一首主打統戰台灣的原創歌曲《台灣屬於中國！》，因為每句歌詞都沒押韻，引起台灣網友議論 。（圖擷取自「陳劍聰」中國抖音）

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國政府對台軍事動作頻繁，無數忠心愛黨的中國小粉紅也利用藝人、體育、遊戲、電視影劇、社群網路等管道，滲入並洗腦台灣年輕族群，加劇文化統戰影響力。日前一名中國歌手發布自創的統戰歌曲，被小粉紅四處瘋傳，然而一票台灣網友聽完後，反而留下各種毒舌評論，引發熱烈討論。

據了解，一名自稱是中國UN1組合成員、堅持傳遞正能量的唱跳（台灣稱︰饒舌）歌手陳劍聰，在中國短影音平台抖音發布自己翻唱或自創的歌曲作品，相關系列至今（15）日已有10集。其中，第6集他演唱一首名為《台灣屬於中國！》 的原創歌曲，歌詞主打「台灣當歸」、「兩岸一家親」、「祖國統一是不可擋」等內容。

根據《台灣屬於中國！》的26秒短影音顯示，陳劍聰寫下「我知道台灣人民不幸福，沒關係我們把台灣解放，那些台du（獨）分子只有si（死）路一條，因為兩岸一家親」、「美國只是隻紙老虎，牠就是一具空殼」、「台灣一直屬於中國，台灣只是一個省，它哪裡來的總統？」等歌詞，並不斷反覆穿插「台灣屬於中國」這句話。

這首歌曲發布後，立即擄獲大批愛國愛黨的小粉紅支持，紛紛留言誇讚，「好詞不挑曲」、「最正義的一集」、「該放給台灣同胞聽聽」、「已經設置為鬧鐘，每天早上聽一遍」。但也有中國網友無情吐槽，「愛國賽到滿了」、「刷到你，證明我也是個傻逼」、「無法想像這是一個擁有靈魂的人」、「什麼樣的子宮能孕育出這個品種」。

有網友將影片分享至臉書、Threads等社群平台，引起台灣網友議論，但比起歌詞內容或創作目的，絕大多數台灣網友評論重點是怒斥「難聽就算了，每一句歌詞還都沒押韻」，其次才是吐槽其他部分，「把尷尬唱成歌」、「國有器官在唱什麼」、「不怕變下個于朦朧？」、「先把你那破爛auto tune關掉，重到音都破了」、「台灣只是一個省？你也只是領導的一顆腎」、「這如果不是AI，大概就是從醫院偷跑出來的器官」。

