威廉月底出庭面對閃兵事件 鬆口曝當年內情再道歉

威廉今（15）日他現身公益活動，這幾個月瘦了6、7公斤。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，演藝事業全面停擺，今（15）日他現身公益活動，威廉這幾個月瘦了6、7公斤，這也是他涉閃兵5個月以來首度針對爭議做出說明，並表明月底會出庭面對法律責任。

威廉談及閃兵事件虛心致歉，強調會好好面對司法，他也說自己當下沒有立刻出面道歉，是因為認為需要先深思熟慮，他當下也先和製作單位節目團隊道歉，盡力想把傷害減到最小。事後也多次發文坦承犯錯。

威廉坦言當年自己一心只想著工作，卻忽略了自己應該要盡到的義務責任。（記者陳奕全攝）

威廉坦言當年自己一心只想著工作，卻忽略了自己應該要盡到的義務責任，並透露當時是透過憋氣的方式，讓血壓異常、造假病歷躲過兵役，「當初我的思考沒有那麼周全，很不明智。」也說網友留言他都有看，會虛心接受所有批評指教。「時間沒辦法重回，當下每分每秒不斷往前，回頭看這件事，我會把這件事當作負面教材，也警惕所有還沒有當兵、即將當兵的藝人朋友。」

威廉於每年10月生日月，都會與擔任理事的台灣優質生命協會共同舉辦公益活動，112年在台中舉辦二手拍賣市集活動，所得亦全數捐助協會用以個案服務，今年更因機緣巧合認識劉展成伯伯，得知兩人均有共同經營鹹酥雞攤的經驗，便立即規劃舉辦「威伯的力量公益活動」，只要2500元就可以擁有整套初炸鹹酥雞客製化餐點，滿足辦公室下午茶或者派對美食的需求，還可以做公益。

藝人吳克群率先響應捐贈10萬元，棒棒堂王子、敖犬、阿緯、小煜、小杰亦訂購公益套餐一同支持。

