自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

威廉涉閃兵「收入歸零」損失250萬 動念賣千萬豪宅

威廉今露面針對閃兵事件再道歉。（記者陳奕全攝）威廉今露面針對閃兵事件再道歉。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，演藝事業全面停擺，而他與棒棒堂成員主持的《來吧！哪裡怕》入圍第60屆金鐘獎，今（15）日他現身公益活動，化身炸物店店員，專注公益、熱情與民眾互動。這也是他涉閃兵5個月以來首度露面針對爭議做出說明。

威廉熱心公益多年，今天協助獨居老人劉伯伯重溫過去他開鹹酥雞店的時光，談及閃兵事件，威廉虛心致歉，強調會好好面對司法，他也說自己當下沒有立刻出面道歉，是因為認為要深思熟慮，「想說要沉澱自己、審視自己有沒有做到最好，再來跟大家說抱歉，製作單位節目團隊當下我都有跟他們道歉，也盡力想把傷害減到最小。」

威廉出席公益活動。（記者陳奕全攝）威廉出席公益活動。（記者陳奕全攝）

威廉坦言當年自己一心只想著工作，卻忽略了自己應該要盡到的義務責任，並透露當時是透過憋氣的方式，讓血壓異常、造假病歷躲過兵役，「當初我的思考沒有那麼周全，很不明智。」而他也認了六棒成員確實都沒有當兵，不過大家各有原因，他沒有很清楚。

過去手握4個節目的威廉收入粗估40、50萬，如今因風波停工收入歸零，這5個月來損失逾250萬，他現在有兩個孩子要養，每月還有7、8萬的房貸，威廉說自己已經有做最壞打算，有動念賣掉價值1500萬的房子，他坦言壓力會大，但自己會試著轉換心情，雖然沒工作，但反而多了很多時間陪小孩，「當爸爸也是一種學習，不會因為覺得沒工作感到可惜。」也說老婆卓君澤擔任運動部機要很棒、可以揮灑她的專業。

至於是否有復出規劃，威廉表示目前沒有在規劃裡，他會先好好面對月底的開庭，而金鐘獎是否會出席？威廉沒有明說，但提到能入圍很開心，不過成員們沒約好服裝，也沒想好得獎感言，將會走freestyle。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中