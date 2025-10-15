威廉涉閃兵「收入歸零」損失250萬 動念賣千萬豪宅

威廉今露面針對閃兵事件再道歉。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，演藝事業全面停擺，而他與棒棒堂成員主持的《來吧！哪裡怕》入圍第60屆金鐘獎，今（15）日他現身公益活動，化身炸物店店員，專注公益、熱情與民眾互動。這也是他涉閃兵5個月以來首度露面針對爭議做出說明。

威廉熱心公益多年，今天協助獨居老人劉伯伯重溫過去他開鹹酥雞店的時光，談及閃兵事件，威廉虛心致歉，強調會好好面對司法，他也說自己當下沒有立刻出面道歉，是因為認為要深思熟慮，「想說要沉澱自己、審視自己有沒有做到最好，再來跟大家說抱歉，製作單位節目團隊當下我都有跟他們道歉，也盡力想把傷害減到最小。」

請繼續往下閱讀...

威廉出席公益活動。（記者陳奕全攝）

威廉坦言當年自己一心只想著工作，卻忽略了自己應該要盡到的義務責任，並透露當時是透過憋氣的方式，讓血壓異常、造假病歷躲過兵役，「當初我的思考沒有那麼周全，很不明智。」而他也認了六棒成員確實都沒有當兵，不過大家各有原因，他沒有很清楚。

過去手握4個節目的威廉收入粗估40、50萬，如今因風波停工收入歸零，這5個月來損失逾250萬，他現在有兩個孩子要養，每月還有7、8萬的房貸，威廉說自己已經有做最壞打算，有動念賣掉價值1500萬的房子，他坦言壓力會大，但自己會試著轉換心情，雖然沒工作，但反而多了很多時間陪小孩，「當爸爸也是一種學習，不會因為覺得沒工作感到可惜。」也說老婆卓君澤擔任運動部機要很棒、可以揮灑她的專業。

至於是否有復出規劃，威廉表示目前沒有在規劃裡，他會先好好面對月底的開庭，而金鐘獎是否會出席？威廉沒有明說，但提到能入圍很開心，不過成員們沒約好服裝，也沒想好得獎感言，將會走freestyle。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法