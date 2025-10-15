10年前曾勾前女友江祖平走紅毯 楊一展被問性騷風波低調回應

楊一展拿出2018年過世的親姊姊生前送的平安符，是他不離身的幸運物。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯、楊一展和「爆花」蔡亘晏、黃大煒都憑藉影集《化外之醫》入圍金鐘獎項，今受訪時，入圍男配角的楊一展拿出姊姊生前給的護身符，提到這是自己的幸運物，「這幾年除非拍戲，不可能（護身符）會離開我身上，雖然平凡樸實，意義卻很重。」

公廣集團金鐘60入圍茶會 楊一展（記者潘少棠攝）

相隔10年再入圍金鐘，他這回抱著平常心，只是10年前他和前女友江祖平攜手走紅毯的畫面仍歷歷在目，被問及江祖平日前和龔益霆的性騷案鬧得沸沸揚揚，楊一展低調稱已經沒聯絡，「但就是希望大家都好好的，有話好好說，把事情解決。」

公廣集團金鐘60入圍茶會 張鈞甯（記者潘少棠攝）

張鈞甯入行23年，這回入圍戲后，也是她第一次參與金鐘盛典，她說自己事前還特地上網查「張鈞甯、金鐘」，發現上次是2009年跟著《痞子英雄》劇組走紅毯，但自己沒入圍過，也沒被邀請擔任頒獎嘉賓，「覺得金鐘獎很遙遠，去年詹子萱入圍得獎我哭了。」

她得知入圍消息時，導演男友柯汶利有恭喜她，「他一定要講恭喜，不講我就掐他」，但她不願再男友話題打磨太久，下一秒立刻說：「我媽媽也很開心，因為她追劇時還說我演的角色很討人厭，問我『為什麼這麼不討人喜歡』。」

只是張鈞甯這回和柯佳嬿、楊謹華和謝盈萱等人同台競逐，她直呼每個競爭者都很強，但問到想不想得獎，她堅定表示：「來這邊誰不想得？」甚至還說：「服裝第一美我可以交出去，我上台就好。」展現強大企圖心。

公廣集團金鐘60入圍茶會 左起周厚安 朱宥丞 吳翰林 黃冠智（記者潘少棠攝）

而爆花入圍女配角獎，她秀出女兒手捏的戒指，是她的幸運物，「長頭髮是我，短頭髮是女兒，女兒做勞作都跟我有關。」她提到很多台詞都是即興聊天出來，一旁張鈞甯直誇：「爆花太強了，有很多台詞、歌都是劇本沒有的，她會源源不絕出來。」爆花笑說「就是平常很會講幹話」。

爆花（左）秀出女兒手作的幸運物，讓張鈞甯很羨慕。（記者蕭方綺攝）

此外，黃大煒入圍戲劇新人和戲劇節目原創歌曲獎，他今天興奮到不行，直呼得知入圍當天剛好是他的生日，很感謝女友離家出走五次，就為了逼他來演這齣戲，激動表示：「這次打開心、打開腦子去嘗試，我花了很多時間準備角色、把導演煩死，問了幾百萬個問題，這次入圍不只是驚訝，是震驚。」

