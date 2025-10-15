（影）被學長要求下架同框照片 陳匡怡打破沉默發聲

〔記者林南谷／台北報導〕因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度的「台大五姬」之一「國企匡」陳匡怡，今（15）日遭《鏡週刊》爆料不時傳簡訊給台大的學長、學弟約見面，就算對方已婚也不介意，還會穿薄紗睡衣赴約，稍早她也在臉書首發聲。

「台大五姬」之一「國企匡」陳匡怡因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度。（翻攝自陳匡怡臉書）

陳匡怡表示，看過這麼多欣賞她的男生朋友，第一次遇到這麼瞎的人，「我覺得郭XX先生他就是一個小人，小人才會用一些爛招，製造假象（找一些爛招抹黑對方）」，她說，被小人喜歡是很累的，被小人討厭也很累。

請繼續往下閱讀...

陳匡怡說，人生很長，值得認識優秀的人很多，「我根本懶得跟小人認真，請他跟他製造的低能網軍不要再來煩我跟留言製造假象了。」

日前陳匡怡曝光一張飯局自拍照，意外讓某男子入鏡，當時她發文寫下：「鬆鬆軟軟愛撒嬌。」引起入鏡男子不悅要求陳匡怡下架，因他不想引起不必要誤會，未料陳匡怡回他：「老婆生氣喔？」

該男其實就是陳匡怡台大學長，希望她能下架照片，稱照片是2年前飯局拍的，不解為何她要現在公開，沒想到陳匡怡不願下架照片並回覆：「我不需要下架耶，我沒有特地指你吧，我就發朋友聚餐照而已。」

相關新聞：曬飯局照被學長要求下架 陳匡怡：你老婆生氣？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法