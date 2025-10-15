自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）被學長要求下架同框照片 陳匡怡打破沉默發聲

〔記者林南谷／台北報導〕因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度的「台大五姬」之一「國企匡」陳匡怡，今（15）日遭《鏡週刊》爆料不時傳簡訊給台大的學長、學弟約見面，就算對方已婚也不介意，還會穿薄紗睡衣赴約，稍早她也在臉書首發聲。

「台大五姬」之一「國企匡」陳匡怡因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度。（翻攝自陳匡怡臉書）「台大五姬」之一「國企匡」陳匡怡因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度。（翻攝自陳匡怡臉書）

陳匡怡表示，看過這麼多欣賞她的男生朋友，第一次遇到這麼瞎的人，「我覺得郭XX先生他就是一個小人，小人才會用一些爛招，製造假象（找一些爛招抹黑對方）」，她說，被小人喜歡是很累的，被小人討厭也很累。

陳匡怡說，人生很長，值得認識優秀的人很多，「我根本懶得跟小人認真，請他跟他製造的低能網軍不要再來煩我跟留言製造假象了。」

日前陳匡怡曝光一張飯局自拍照，意外讓某男子入鏡，當時她發文寫下：「鬆鬆軟軟愛撒嬌。」引起入鏡男子不悅要求陳匡怡下架，因他不想引起不必要誤會，未料陳匡怡回他：「老婆生氣喔？」

該男其實就是陳匡怡台大學長，希望她能下架照片，稱照片是2年前飯局拍的，不解為何她要現在公開，沒想到陳匡怡不願下架照片並回覆：「我不需要下架耶，我沒有特地指你吧，我就發朋友聚餐照而已。」

相關新聞：曬飯局照被學長要求下架 陳匡怡：你老婆生氣？

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中