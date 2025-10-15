自由電子報
長榮空服員猝死！沈春華曝「友人遭遇」：值得集體反省

〔記者林欣穎／台北報導〕長榮航空空服員抱病值勤猝死事件震撼社會。資深新聞人沈春華在社群發文哀悼，指出這起事件不應只是短暫的新聞，而是對整個社會與職場文化的深刻提醒，「她正值青春年華，卻在人生最美麗綻放的時刻離開了，這樣的遺憾，值得我們集體反省。」

沈春華發聲哀悼猝逝空服員。（翻攝自臉書）沈春華發聲哀悼猝逝空服員。（翻攝自臉書）

沈春華也提到，一位需要輪椅協助的友人近日搭乘長榮從米蘭返台的航班，卻感嘆未感受到服務的溫度，甚至遭遇不耐對待。她感嘆，長榮長久以來被視為台灣航空業的驕傲，但在航線繁忙、業績成長的同時，服務溫度卻似乎在下降，更重要的是，「當員工感到身體不適時，是否有足夠的制度與人性支持？」

她呼籲，這起事件不該只是公司管理問題，而是整個職場該重新檢視的警鐘。沈春華強調，制度固然重要，但最關鍵的是「人」的同理心，一句體諒的話、一個願意傾聽的態度，都可能改變一個人的命運。她呼籲社會在高壓與績效之下，別讓人性的溫度被消耗殆盡，「願這位年輕空服員安息，她的離去，應成為我們重新思考職場健康與尊重的契機。」她也沉痛表示：「期盼有一天，沒有任何人需要以犧牲，去喚醒社會的良知。」

