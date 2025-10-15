自由電子報
娛樂 最新消息

柏霖首攻香港！爸爸嗨到「脫隊」 摸黑出門喝啤酒

柏霖首度在香港開唱。（索尼提供）柏霖首度在香港開唱。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin日前第一次前進香港舉辦「遺落碎片 Lost Fragments」音樂分享會，首次在香港與粉絲直接接觸，有忠實粉絲聽到感動落淚，讓柏霖直說：「能來香港開唱真的非常興奮，希望能有更多機會來唱歌給大家聽。」

香港歌迷苦等柏霖多時，現場氣氛熱烈。（索尼提供）香港歌迷苦等柏霖多時，現場氣氛熱烈。（索尼提供）

柏霖為了首次的香港音樂分享會，提前到香港做準備，也接受多家電台的訪問，原本柏霖擔心香港的朋友會因為語言的問題，對他的歌曲比較陌生，沒想到電台DJ不只常播放他的歌曲，還告訴他每次播放的時候，都會有很多歌迷在電台的社群或頻道留言，讓柏霖直呼感動。

柏霖與香港粉絲相會。（索尼提供）柏霖與香港粉絲相會。（索尼提供）

柏霖在音樂會上，演唱《沒能夠愛》《走火入魔》等多首代表歌曲，特別練習了廣東話，向現場歌迷打招呼，「大家好，很開心在這邊跟大家見面，很喜歡吃叉燒包、菠蘿包，食物都很好吃！」逗樂全場歌迷。隨後他背起吉他自彈自唱，從大家開始認識他的《我的愛人》以及描述他走出低潮心境的《懂了》和《破繭》，都讓全場沈浸在歌聲中。

此時曲風一轉，來到節奏感十足的《一塊小蛋糕》，氣氛嗨到最高點；他也演唱他在《聲林之王3》比賽時獲得好評、金曲歌后莫文蔚的經典歌曲《愛》等歌曲，苦等他到香港開唱的歌迷受到感染，落下眼淚，讓柏霖開心又感動說：「希望還能再來香港演出，帶來更多作品。」

柏霖帶爸媽同行。（索尼提供）柏霖帶爸媽同行。（索尼提供）

首次到香港演出，柏霖的父母也開心隨行，一起欣賞柏霖的演出，尤其爸爸是第一次到香港，笑說：「興奮到晚上睡不著覺，自己跑去吹風喝啤酒，很開心。」柏霖在演出結束後也特別陪父母在香港旅遊，一起坐渡輪、吃港式美食，享受溫馨親子時光。

