自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

與她共廁坦誠相見！曾莞婷出國成雷隊友全團崩潰轉機

花花（左起）、苗可麗、曾莞婷、周曉涵，到小姐不熙娣大聊旅遊荒唐事。（東森綜合提供）花花（左起）、苗可麗、曾莞婷、周曉涵，到小姐不熙娣大聊旅遊荒唐事。（東森綜合提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班主持東森綜合《小姐不熙娣》，與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧。本集節目邀請苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵一起聊聊「驚奇旅程讓她們尖叫不斷！旅明星化身神級豬隊友？」，暢聊全新外景旅遊節目《驚奇旅明星》的幕後趣事，揭露女神們在旅途中遇到的各種「雷」隊友。

四位女星組成「驚奇旅行團」出發，沒想到光是看片花，就被大家狂吐槽「太吵」。除了體驗各國風情，她們還深入富豪之家，享受極盡奢華的生活，讓派翠克羨慕到直呼：「我也想去！」卻立刻遭到苗可麗無情吐槽：「你是小碎肉，可能不太適合。」無情一刀笑翻全場。

曾莞婷訂房出包害全團崩潰轉機。（東森綜合台提供）曾莞婷訂房出包害全團崩潰轉機。（東森綜合台提供）

其中曾莞婷率先自爆，她一開始其實跟花花並不熟，有次一起登機時，花花竟突然衝進廁所，想和她一起「解放」。更誇張的是，她還來不及拒絕，就看到花花褲子脫到一半、門也沒關，還超自然地說：「沒關係啦，反正大家都長一樣！」讓曾莞婷當場嚇傻，從此對花花的直率留下超深刻的印象。

不過，她也坦言，正是因為花花這種大喇喇、毫無包袱的性格，才能讓大家很快就打成一片。

值得一提的是，曾莞婷分享自己曾經在出國前一天，才發現自己竟然把機票訂在普吉島，飯店卻訂蘇美島，搞得整團人必須另外再轉機才能到達飯店，超荒謬的行徑，讓身邊的人不敢再叫她訂行程，她也自嘲表示：「我也是樂得輕鬆啦！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中