與她共廁坦誠相見！曾莞婷出國成雷隊友全團崩潰轉機

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班主持東森綜合《小姐不熙娣》，與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧。本集節目邀請苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵一起聊聊「驚奇旅程讓她們尖叫不斷！旅明星化身神級豬隊友？」，暢聊全新外景旅遊節目《驚奇旅明星》的幕後趣事，揭露女神們在旅途中遇到的各種「雷」隊友。

四位女星組成「驚奇旅行團」出發，沒想到光是看片花，就被大家狂吐槽「太吵」。除了體驗各國風情，她們還深入富豪之家，享受極盡奢華的生活，讓派翠克羨慕到直呼：「我也想去！」卻立刻遭到苗可麗無情吐槽：「你是小碎肉，可能不太適合。」無情一刀笑翻全場。

其中曾莞婷率先自爆，她一開始其實跟花花並不熟，有次一起登機時，花花竟突然衝進廁所，想和她一起「解放」。更誇張的是，她還來不及拒絕，就看到花花褲子脫到一半、門也沒關，還超自然地說：「沒關係啦，反正大家都長一樣！」讓曾莞婷當場嚇傻，從此對花花的直率留下超深刻的印象。

不過，她也坦言，正是因為花花這種大喇喇、毫無包袱的性格，才能讓大家很快就打成一片。

值得一提的是，曾莞婷分享自己曾經在出國前一天，才發現自己竟然把機票訂在普吉島，飯店卻訂蘇美島，搞得整團人必須另外再轉機才能到達飯店，超荒謬的行徑，讓身邊的人不敢再叫她訂行程，她也自嘲表示：「我也是樂得輕鬆啦！」

