《九條好漢》兄弟情不散！林亭翰喊話「找孫其君拍BL劇」

蓋瑞（後排左起）、阿夫、林亭翰、孫其君、孫綻、曾子余、黃恩賜（前排左起）顏佑庭、潘君侖。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕實境節目《九條好漢在一班》讓9位星兵從陌生變摯友，短短一個月受訓凝聚出深厚革命情感。潘君侖、曾子余、黃恩賜、孫其君、顏佑庭、孫綻、林亭翰、蓋瑞、阿夫雖已退伍，但友情不打烊，至今仍常相約運動、聚餐，被笑稱「永不解散的班級」。

孫其君坦言，節目讓他重新學會交朋友，「我曾有3年一個人生活，這節目讓我重新感受到團體的力量。」他與林亭翰互動最頻繁，對方不僅是他的英文家教，還常相約吃美食。林亭翰更笑說：「要是拍BL劇，我一定找其君！」讓孫其君笑回：「我的榮幸！」

林亭翰私下也常邀曾子余到家裡打牌，甚至與顏佑庭「不約而同」在高鐵相遇，他笑說：「以為被陌生人盯著看，結果是他，超驚喜！」顏佑庭與孫綻在受訓初期互相打氣，從低潮中培養出兄弟情，兩人笑稱「臭氣相投」。

外界以為潘君侖與顏佑庭節目中有嫌隙，實際上兩人情同手足，私下常一起打籃球，顏佑庭的求婚地點「亞爸的山」還是潘君侖的民宿。黃恩賜感謝潘君侖、曾子余照顧：「他們讓我第一次錄實境節目就能做自己。」

《九條好漢在一班》讓大家在嚴格訓 練中感情更緊。（台視提供）

蓋瑞與阿夫是同一伍，聊得來到像戀綜搭檔，笑說：「沒手機後反而更容易認識彼此。」一群好漢至今仍保持聯絡，聚會時總能秒回當兵時光。

