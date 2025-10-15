自由電子報
娛樂 最新消息

日本男星爆劈腿！騙婚女友還給封口費 小三LINE被改成經紀人名字

大平祥生（左）、飯田栞月被爆出有一腿。（翻攝自IG）大平祥生（左）、飯田栞月被爆出有一腿。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本八卦雜誌《週刊文春》昨天（14日）預告，男團JO1的成員與另一名女偶像涉入劈腿風波，引發熱議。今天（15日）週刊都還沒揭曉答案，JO1所屬的經紀公司就搶先懲處，指大平祥生因做出違背粉絲期待的嚴重行為，因此宣布暫停活動。

JO1的大平祥生長相帥氣。（翻攝自　IG）JO1的大平祥生長相帥氣。（翻攝自　IG）

JO1是從選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》出道的團體，今年爭議不斷，成員鶴房汐恩涉及線上賭博被暫停活動，今天輪到大平祥生因感情事引來關注，經紀公司指出，公司獲悉大平祥生涉有違紀行為，是違背粉絲期望的嚴重行為，已敦促他要好好反省，即起暫停活動。公司也向粉絲以及各位表達歉意，並強調會對藝人進行徹底的指導和教育。

有趣的是，與此同時，另一女團以選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》誕生的女團「ME:I」的成員飯田栞月（SHIZUKU），也因為同樣的原因宣布暫停活動，網友推測，《週刊文春》指稱的女偶像，十有八九很可能就是SHIZUKU。

飯田栞月甜美可愛，是女子團體ME:I的成員之一。（翻攝自IG）飯田栞月甜美可愛，是女子團體ME:I的成員之一。（翻攝自IG）

果然《週刊文春》揭曉，當事人確實是這兩人沒錯，大平祥生在2023年與A女交往，A女今年5月在掃男友房間時發現飯田栞月的情書，上面寫著「相遇的每一天都很幸福」、「未來要一直在一起喔」，大平祥生被發現劈腿後，暗示會與A女結婚。今年9月，A女又抓包大平祥生出軌，且大平祥生竟然把飯田栞月的LINE名稱改成經紀人的名字。

今年10月，大平祥生與A女在車上對談，表示想要贖罪，願意付賠償金，隔天大平祥生還給A女一張契約書，內容是不准向外界透露兩人曾經交往過，且是因為劈腿才分手，並承諾支付封口費。經紀公司Lapone證實，大平祥生與飯田栞月的戀情，不過飯田栞月並知道大平祥生有了女友，對於當小三完全不知情。

