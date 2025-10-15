自由電子報
娛樂 最新消息

「一代女皇」潘迎紫回朝 現身金鐘60頒獎

潘迎紫將擔任金鐘60頒獎典禮嘉賓。（三立提供）潘迎紫將擔任金鐘60頒獎典禮嘉賓。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「一代女皇」潘迎紫曾三度入圍金鐘女主角獎，多年沒在台現身的她，今年受邀前來擔任第60屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮頒獎嘉賓，而謝祖武與兒子謝展榮將共同頒發新人獎，父子同台象徵世代傳承與金鐘精神的延續。曾以「公車萍」與「黎薇恩」掀起熱議的苗可麗與朱芯儀，也將以「惡女」組合合體頒獎，兩人同臺火花十足，勢必成為典禮亮點。

《影后》劇中拍檔鍾欣凌與黃迪揚皆是金鐘入圍者，過去他們在典禮上分別以「我是諧星，我會演戲」，以及「一定要珍惜在還沒發光前就看到你的人」的得獎感言感動全場，成為金鐘經典名句。

入圍大贏家《聽海湧》與《星空下的黑潮島嶼》的代表黃冠智與黃河也將同臺頒發獎項，兩位實力派演員以專業態度向幕後團隊致敬，展現對創作與工藝的尊重。

許瑋甯是金鐘影后、也是新手媽媽。（三立提供）許瑋甯是金鐘影后、也是新手媽媽。（三立提供）

柯震東是去年迷你劇男配角獎得主。（三立提供）柯震東是去年迷你劇男配角獎得主。（三立提供）

而金鐘影后、也是新手媽媽的許瑋甯將與去年迷你劇男配角獎得主柯震東，兩人曾在《不夠善良的我們》中有精采對手戲，這次合作也為典禮增添話題亮點。《拜六禮拜》的閨蜜檔丁寧與孫淑媚也將攜手登臺頒獎。

此外，金鐘影后楊貴媚則將與製作人林心如同臺頒獎，楊貴媚去年以《有生之年》榮獲戲劇節目女主角獎，林心如則持續以製作人身分推動優質戲劇內容，兩人並肩登場，象徵臺灣戲劇的榮耀與創作傳承，成為典禮最具分量的畫面之一。

「第60屆金鐘獎」於臺北流行音樂中心舉行， 10/17是「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，將同步於三立都會台、三立MOD綜合台（節目類）、三立MOD戲劇台（戲劇類）、公視直播。

