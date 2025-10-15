何如芸放手不遮了 長子19歲畢業典禮帥樣曝光
大兒子19歲畢業典禮，何如芸放手不遮了，讓兒子以完整面貌和大家見面。（翻攝自何如芸臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸今（15）日中午破天荒讓長期被遮臉的大兒子見天日，她開心告訴記者：「和我長得很像吧！」記者回應何如芸：「跟那個人（指兒子的父親）沒那麼像，好極了。」她瞬間笑開懷。
何如芸2個兒子都在新加坡求學，稍早她發文透露參加大兒子畢業典禮，其實典禮早於本月10日舉行，何如芸早已平安返台，她驕傲說：「我在新加坡不寫臉書，要認真享受親子時光。」
大兒子畢業典禮那天，她也要拍美美照片。（翻攝自何如芸臉書）
記者好奇什麼原因會想通，願讓兒子見天日、以真實面貌和粉絲網友見面？何如芸很認真回答這一題：「他19歲了，我有徵求過他的同意。」感覺當媽的她，也想讓大家看看自己生的兒子有多帥。
何如芸說，那天她其實有點兒傷心，只因為兒子說了那句話：「媽媽！我們可以全家一起拍張照嗎？」當下她淚崩，因為是兒子異於其他同學的請求，是多麼的小心翼翼，她知道：「那是兒子心裡永遠的一家四口。」
女人永遠敵不過美麗的花朵。（翻攝自何如芸臉書）
最後何如芸妥協了，和前夫一家四口合影，但她心裡是這麼想的：「好！兒子想要什麼都可以！永不說永不！」
何如芸臉書全文
我以為哥哥畢業哭的是媽媽，沒想到弟弟也哭了⋯⋯
「你哭什麼？」
「他有罩過你？」
（怎麼可能？他不要扁你就好）
「之前我剛進學校的時候，有一個人一直找我麻煩，哥哥就跑去找他說話，後來他就把我當朋友了。」
我抬起眼看哥哥，用嶄新的角度看著他，
沒想到在家裏一向打打鬧鬧爭執不休的兩人，壓根沒料到他會有這壯舉。
我完全不知道曾經有過這一段，
他用他的方式挺他弟弟，
愛護在心底，
無需言語。
我的淚崩也只因為他的一句話：
「媽媽！我們可以全家一起拍張照嗎？」
這個異於其他同學的請求，
是多麼的小心翼翼。
那是他心裡永遠的一家四口。
好！你想要什麼都可以！
永不說永不！
