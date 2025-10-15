自由電子報
娛樂 最新消息

張凱維被爆索賄喊告這4人 律師陳又新怒反嗆

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯等人13日召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業，昨更前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。（資料照）青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯等人13日召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業，昨更前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，又被爆假提案、真索賄疑雲。針對張凱維表示要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人，媒體人李正皓今（15）日上午發文質疑，哪來的勇氣一口氣提告兩個律師，並嗆「多一條誣告罪板上釘釘，真的是天作孽有可活，自作孽不可活。」

稍早陳又新在臉書發文表示，張凱維昨晚發出二度聲明切割，說自己只是協調第三方專業人士，並替柯晨晧律師修改簡報，要對他、馬郁雯、許譽騰提告，他說：「身為律師，我對他選擇提告完全尊重，尋求法律途徑協助是每個人的權利，但提告不代表無辜，更不代表可以抹去簡報上的每一個被拿來販售的公權力。」

陳又新接著表示，馬郁雯公開承諾藥商未來至2028年總統與立委大選前的政策推動時程，「先是地方縣市長選舉及總統暨立委選舉中，納入政見，再預言老闆王鴻薇會連任，大方允諾2028年2月，第12屆第一會期開議就要列入政黨的優先提案，請問這樣的內容，是誰授權你（指張凱維）可以寫進去的？這份簡報不是技術協助，而是權利藍圖，從法案時序到政見布局，每一頁都在預演權力交換。」

青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰，以及媒體人馬郁雯等人近日舉行記者會，質疑國民黨立委王鴻薇國會助理張凱維，藉勢藉端索賄企業，日前到北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。張凱維昨也發聲明稱，已正式向台北地檢署遞狀提告。

相關新聞：被爆索賄張凱維喊告這4人 李正皓嗆：多一條誣告罪板上釘釘

