太陽老婆遭嫌胖、被疑懷孕！閔孝琳高EQ回應：請為媽媽加油

閔孝琳曬出全身照。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星閔孝琳最近與BIGBANG成員太陽一同出席婚禮，卻被發現豐腴了不少，被網友推測是否懷孕了，甚至引來不少酸言酸語。對此，閔孝琳高EQ做出回應。

閔孝琳希望大家為一位人母應援。（翻攝自IG）

閔孝琳在2018年與BIGBANG成員太陽結婚，婚後育有一子，近年淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。最近她與太陽一同出席婚禮，相較於過去瘦到不行，身形確實有所改變，不過也因此被推測是否有懷上二胎的可能性，引發熱議。昨天（14日）她在IG上PO出當天服裝的照片，並寫著：「大家好，我是閔孝琳，也請大家多為我這個媽媽加加油喔！天氣變得很冷了，大家要注意身體健康。」

閔孝琳婚後專心相夫教子，工作量劇減。（翻攝自IG）

網友紛紛表示支持閔孝琳之外，也有網友為閔孝琳叫屈，「除非你真的生養過孩子，否則你不3能這麼隨便評斷別人身材，孝琳別在意那些留言，妳還是那麼漂亮」、「姐姐妳真的好漂亮，當媽媽辛苦了」、「妳本來就很美」、「我們美麗的嫂子，永遠支持妳，妳是最好的媽媽」、「不要聽那些壞人的話，妳很漂亮」。

