自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太陽老婆遭嫌胖、被疑懷孕！閔孝琳高EQ回應：請為媽媽加油

閔孝琳曬出全身照。（翻攝自IG）閔孝琳曬出全身照。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星閔孝琳最近與BIGBANG成員太陽一同出席婚禮，卻被發現豐腴了不少，被網友推測是否懷孕了，甚至引來不少酸言酸語。對此，閔孝琳高EQ做出回應。

閔孝琳希望大家為一位人母應援。（翻攝自IG）閔孝琳希望大家為一位人母應援。（翻攝自IG）

閔孝琳在2018年與BIGBANG成員太陽結婚，婚後育有一子，近年淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。最近她與太陽一同出席婚禮，相較於過去瘦到不行，身形確實有所改變，不過也因此被推測是否有懷上二胎的可能性，引發熱議。昨天（14日）她在IG上PO出當天服裝的照片，並寫著：「大家好，我是閔孝琳，也請大家多為我這個媽媽加加油喔！天氣變得很冷了，大家要注意身體健康。」

閔孝琳婚後專心相夫教子，工作量劇減。（翻攝自IG）閔孝琳婚後專心相夫教子，工作量劇減。（翻攝自IG）

網友紛紛表示支持閔孝琳之外，也有網友為閔孝琳叫屈，「除非你真的生養過孩子，否則你不3能這麼隨便評斷別人身材，孝琳別在意那些留言，妳還是那麼漂亮」、「姐姐妳真的好漂亮，當媽媽辛苦了」、「妳本來就很美」、「我們美麗的嫂子，永遠支持妳，妳是最好的媽媽」、「不要聽那些壞人的話，妳很漂亮」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中