娛樂 最新消息

6歲處女座女兒該報恩了 陳怡蓉放話：做個不隨便女人

陳怡蓉手作餅乾。（聖緹雅醫療集團提供）陳怡蓉手作餅乾。（聖緹雅醫療集團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳怡蓉老公是聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁，她身為董娘，在集團邁入第12週年，特地前往唐氏症基金會辦理的「愛不囉嗦手作體驗館庇護工場」，與唐寶寶們一同烘焙手工餅乾，將愛心融入甜點。陳怡蓉在製作過程一度對於公克數和規矩太馬虎，被唐寶寶糾正，從而記取教訓，未來要「做個不隨便的女人」，她平時也會教女兒手作，最新課程是訓練女兒按摩自己，「這麼含辛茹苦帶大她，報恩的時刻到了」。 

去年11年，陳怡蓉以畫筆創作公益郵票，傳遞「愛與力量」的信念。今年再度為公益進一份心意。與「愛不囉嗦手作體驗館庇護工場」唐寶寶手作餅乾，事後陳怡蓉說：「以前我做東西可能覺得過關就好，但是看到唐寶寶們每一個細節都照顧得很好，也直接糾正我的東西不可以隨便，每個公克數要算好，大小圓圈都要用精準，他們是很認真對待每一個作品，因而想到我們人生當中是不是常讓自己得過且過，覺得需要向他們學習看齊，期許自己做個不隨便的女人。」 

陳怡蓉（中）與唐寶寶們。（聖緹雅醫療集團提供）陳怡蓉（中）與唐寶寶們。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉透露有很好的朋友家裡也有唐寶寶，以前只是觀察他們辛苦陪伴身邊照顧；但此次更加認識「愛不囉嗦」這個單位，知道這是能讓唐寶寶有更多發展和謀生的環境，唐寶寶的家人照顧方面也能獲得幫助，是很有意義的機構。 

陳怡蓉與6歲女兒Bambi在家也會手作，以前會跟女兒一起做黏土，讓她天馬行空發揮創意。後來煮飯時會讓她幫忙備菜，例如拔葉子，也有買安全菜刀讓她幫忙把小黃瓜切丁等簡單參與。

但是陳怡蓉無奈提到女兒深受處女座的影響，「連切小黃瓜都要切2X2、3X3……其實蠻影響煮飯的進度，所以我換個方向，取其處女座的優點，開始訓練她按摩，她按摩的手法不是太熟練，但勝在完美主義，所以很認真地在學習」。陳怡蓉覺得女兒的這項手作還可以幫助別人，「這麼含辛茹苦地帶大她，報恩的時刻到了，我就先當被她按摩的人，之後她就可以幫忙按摩外婆和其他長輩。」

