自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐乃麟結婚35年義大利放閃 與愛妻合照被狂讚：男女主身材

徐乃麟與愛妻到義大利度假。（翻攝自臉書）徐乃麟與愛妻到義大利度假。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎倒計時，徐乃麟節目《天才衝衝衝》雖入圍綜藝節目主持人獎，不過徐乃麟多年來都未出席金鐘，今年也不例外，人正與老婆在義大利度假，日前曬出恩愛照片讓網友們直呼兩人是男女主角身材。

徐乃麟與妻子結婚35年感情甜蜜，日前在臉書曬出夫妻倆合照，提到這次有半個月的空檔安排了義大利北部旅遊，「前年去了南義，南義之美讓我們留下美好回憶。」

徐乃麟與愛妻到義大利度假。（翻攝自臉書）徐乃麟與愛妻到義大利度假。（翻攝自臉書）

徐乃麟這次先到了托斯卡尼，住在一家莊園只有10個房間，「莊園那種氛圍無法形容，獨立的房子可以眺望托斯卡尼天然地形地貌，山丘起伏綿延不絕，待在莊園裏根本不想出門非常放鬆，附近許多古城也別有一番風情。」

徐乃麟與老婆結婚35年感情仍很甜蜜。（翻攝自臉書）徐乃麟與老婆結婚35年感情仍很甜蜜。（翻攝自臉書）

他開心表示，天氣溫度在10月非常適合旅行，天空碧藍空氣乾淨到可以多呼好幾口，「未來幾天還有其他行程再跟大家分享，大家平安健康。」而昨（14）日《衝衝衝》的四位搭檔張文綺、籃籃、徐凱希、巫苡萱才辦金鐘分享會，四人也透露徐乃麟的行程早在入圍公布前就定好了，他也帶話預祝搭檔們能順利拿獎。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中