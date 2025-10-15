徐乃麟結婚35年義大利放閃 與愛妻合照被狂讚：男女主身材

徐乃麟與愛妻到義大利度假。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎倒計時，徐乃麟節目《天才衝衝衝》雖入圍綜藝節目主持人獎，不過徐乃麟多年來都未出席金鐘，今年也不例外，人正與老婆在義大利度假，日前曬出恩愛照片讓網友們直呼兩人是男女主角身材。

徐乃麟與妻子結婚35年感情甜蜜，日前在臉書曬出夫妻倆合照，提到這次有半個月的空檔安排了義大利北部旅遊，「前年去了南義，南義之美讓我們留下美好回憶。」

請繼續往下閱讀...

徐乃麟與愛妻到義大利度假。（翻攝自臉書）

徐乃麟這次先到了托斯卡尼，住在一家莊園只有10個房間，「莊園那種氛圍無法形容，獨立的房子可以眺望托斯卡尼天然地形地貌，山丘起伏綿延不絕，待在莊園裏根本不想出門非常放鬆，附近許多古城也別有一番風情。」

徐乃麟與老婆結婚35年感情仍很甜蜜。（翻攝自臉書）

他開心表示，天氣溫度在10月非常適合旅行，天空碧藍空氣乾淨到可以多呼好幾口，「未來幾天還有其他行程再跟大家分享，大家平安健康。」而昨（14）日《衝衝衝》的四位搭檔張文綺、籃籃、徐凱希、巫苡萱才辦金鐘分享會，四人也透露徐乃麟的行程早在入圍公布前就定好了，他也帶話預祝搭檔們能順利拿獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法