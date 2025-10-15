梁朝偉又拍全裸戲沒在拍：還有什麼比《色，戒》更猛

梁朝偉於《寂靜的朋友》挑戰全裸戲沒在怕。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕梁朝偉演出德國文藝電影《寂靜的朋友》（SILENT FRIEND），該片入選威尼斯影展主競賽單元，梁朝偉本月9日接受港媒訪問，對於錯失影帝不覺得失望，笑說自己已經拿很多獎了，「也無所謂了啊。」

該片在威尼斯獲得好評，梁朝偉感到十分開心，畢竟這並不是主流的電影，卻可以獲得這麼多人的喜愛。被問到片中有全裸戲碼，當初接演時是否有猶豫？梁朝偉表示：「沒有啊，《色，戒》都已經演過啦，還有什麼比《色，戒》猛的啊！」

梁朝偉先前演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》大受好評，現在又接演歐洲電影，他表示自己收到了來自不同國家的劇本邀約，不只是韓國，世界各地都有機會。梁朝偉在韓國相當受到歡迎，男神宋仲基也希望能與他合作，就算只是個小角色很願意，梁朝偉表示一直希望與韓國導演、演員合作，不過要講求緣分、適合的角色，且最好不用講太多韓文。

他透露，目前計畫主要都是國際合作的電影或者影集，除了好友杜琪峯的作品之外。梁朝偉證實，確實與杜琪峯有合作，不過對方的電影都還沒拍完，目前開拍時間也未定。

