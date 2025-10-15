自由電子報
娛樂 最新消息

有怪獸！蕭秉治直播天團師兄助陣 120萬人搶看內幕

五月天怪獸（右）助陣蕭秉治直播，被讚很溫暖。（相信音樂提供）五月天怪獸（右）助陣蕭秉治直播，被讚很溫暖。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治陸續完成北高「活著 Alive」演唱會，接下來要到更多城市巡演，最近抽空開直播彈唱，聊天，天團五月天團長怪獸更是義氣相挺，直接現身公司和他一起直播，當怪獸一現身觀看直衝120萬，大家都想聽聽怪獸和蕭秉治會不會聊出什麼意想不到的內容。

蕭秉治（左）直呼怪獸是他的天使。（相信音樂提供）蕭秉治（左）直呼怪獸是他的天使。（相信音樂提供）

直播時，怪獸彈奏吉他，蕭秉治演唱《天使》、《外人》兩首好歌，兩人也彷彿回到6年前蕭秉治「凡人MORTAL」巡迴演唱會，有師兄怪獸陪伴蕭秉治的那一天。蕭秉治也形容：「以前覺得獸哥是一位很殺的人，一起巡迴才發現是很暖的人，那次一起跑很多城市，難得可以近距離聊比較久的時間。」因此這次特別選唱怪獸作曲的《天使》，他說：「獸哥就像我的天使一樣。」

蕭秉治在直播時談到，之前多次擔任師兄五月天演唱會開場嘉賓，已先去了不同城市，他說：「很謝謝大家給我熱情回應，也一起唱《外人》，每一場看到有人舉我的燈牌，都會跟他們比個讚，很期待見到大家。」

Energy牛奶幫團員報名當嘉賓。（相信音樂提供）Energy牛奶幫團員報名當嘉賓。（相信音樂提供）

不只怪獸，Energy團長牛奶，還有鼓鼓、白安等同門歌手都加入蕭秉治直播，牛奶感謝蕭秉治為Energy寫了《分合》、《馬上去》、《多個朋友》等夯曲，打趣說：「他寫了很多好歌，版稅收了不少，我都稱他億萬神曲製造機。」另外牛奶也幫Energy團員報名，希望可以擔任蕭秉治演唱會嘉賓。

