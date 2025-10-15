自由電子報
娛樂 最新消息

寵粉無極限！粉絲一問香水 金宇彬秒喚經紀人送上私用男香

南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬二搭演出Netflix韓劇「《許願吧，精靈》。（翻攝自Netflix）南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬二搭演出Netflix韓劇「《許願吧，精靈》。（翻攝自Netflix）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓星金宇彬、秀智繼韓劇《任意依戀》後，時隔9年合作奇幻愛情新劇《許願吧，精靈》獲得好評，日前金宇彬舉辦簽名會，遇到粉絲詢問有關香水的問題，竟轉頭呼喚經紀人送上自用男香，溫柔舉動暖哭全網。

金宇彬於今年9月舉辦一場簽名會，遇上一名忠實粉絲，與金宇彬互動時詢問他「如果是我，適合什麼香水」，只見金宇彬思考2秒，突然轉頭呼喚經紀人，請對方拿自己私人用的香水，直接送給粉絲，粉絲大驚連忙擺手不敢收下，表示自己只是問他推薦什麼香水，但金宇彬仍暖心要她接受禮物，粉絲後來上網po照收到金宇彬的私用香水，高興之情溢於言表，金宇彬的舉動暖暈大票南韓網友。

金宇彬送粉絲私人香水。（圖翻攝自X／sikie_d）金宇彬送粉絲私人香水。（圖翻攝自X／sikie_d）

許多粉絲表示，金宇彬相當寵粉，還曾親自前往已故粉絲的葬禮致意、也常在機場買免稅禮物送給長期支持他的粉絲，多年前罹患癌症治療時期，更是有大票粉絲對他不離不棄，時常祈禱他快點好起來，金宇彬表示，當時治療時疼痛指數，「等級太高了」痛到已經記不清楚，後續經歷長達35次的放射與藥物治療，所幸逐漸恢復健康。金宇彬收到來自粉絲的關懷，也將粉絲的叮嚀與關心記在心頭。

金宇彬指出「我把那段時間當作上天給我的假期。」讓生活節奏放慢，讓自己變得更加健康，近期再演出《許願吧，精靈》，憑暖男舉動再度圈粉無數。

