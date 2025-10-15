自由電子報
娛樂 最新消息

簽書會突喊停！ 李珠珢發長文安慰：看到粉絲被罵很心痛

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢今年7月推出首本寫真書《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，預購開賣便掀起熱潮，原定舉辦簽書會回饋粉絲，然而出版社近日公告「因檔期無法配合，活動確定取消」，消息一出立即引發粉絲反彈，不少讀者在留言區表達不滿。

韓籍啦啦隊女神李珠。（資料照；記者林正坤攝）韓籍啦啦隊女神李珠。（資料照；記者林正坤攝）

此次簽書會原安排於2026年國際書展舉行，主辦方卻宣布取消活動，一部分粉絲表示，當初為取得簽書名額才預先購書，如今無法參與簽書會感到失落；另一部分則認為應尊重藝人的行程安排，呼籲外界勿將責任歸咎於李珠珢。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導對於輿論持續延燒，李珠珢於14日晚間罕見在私人訂閱社群發表243字中文長文，坦言「看到粉絲被罵很心痛」，並表示：「如果我先出什麼事，粉絲們會最先擔心我。」她也強調，「因為有你們，我不會倒下，也不會孤單。」不過，對於簽書活動取消的具體原因，她並未正面回應。

為平息粉絲不滿，出版社昨同步宣布開放退款，並強調不收取任何手續費。富邦育樂亦代表李珠珢致歉，表示：「因藝人行程無法配合舉辦時間，故取消原定簽書會，十分抱歉並感謝大家的理解與關心。」仍有不少粉絲在留言中力挺：「就算沒有簽名，也會收藏這本書。」

