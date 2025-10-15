馬郁雯嗆張凱維 誰給你勇氣？王鴻薇嗎？

青年監督聯盟陳又新（左）、許譽騰（中），媒體人馬郁雯（右）昨前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台前主播馬郁雯昔有「揭弊女神」封號，9月30日卸下主播記者身分轉型為「揭弊名嘴」，今（15）日上午在臉書發文緊咬國民黨立委王鴻薇的助理張凱維：「請問張凱維，誰給你勇氣？王鴻薇嗎？」

馬郁雯表示，昨晚張凱維發聲明要針對他們提告，一早她加碼爆料：「2028年總統與立委選舉，張凱維還將政策推進，在總統暨立委選舉中納入政見發表，甚至預言王鴻薇會連任，直接允諾2028年2月，第12屆第一會期開議就要列入政黨的優先提案。」

發文中，馬郁雯問張凱維：「你這樣承諾，問過台中市長盧秀燕了嗎？你又確定你老闆王鴻薇一定會連任？而且連任後一定會把安進藥品的事項納入優先提案？」

馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰前天舉辦記者會，指控王鴻薇助理張凱維與資本額10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元；馬、陳、許三人昨前往台北地檢署告發王鴻薇及張凱維涉違反「貪污治罪條例」的公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌。

