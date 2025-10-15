自由電子報
娛樂 最新消息

黃國昌嗆媒體寫科幻小說 作家朱宥勳不忍了激酸

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，14日再被爆料猴擁有一批駭客志工團。對此，黃國昌受訪回應：「我從沒有駭客集團，我上網兜售，請問證據在哪？」並嗆報導媒體「張冠李戴、虛構故事…自己在編科幻小說」。

針對黃國昌嗆媒體「編科幻小說」，作家朱宥勳隨即在臉書發文點名黃國昌，他說：「最近黃國昌常常被爆料，他一直提不出具體反駁，只好一直罵對手『一天到晚在寫小說』，每次看到我都在想：在我們業界，這是一種稱讚。」

昨有媒體詢問黃國昌是否會對週刊提告？他僅說若真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，他會把精力放在該做的事情上。對此，《鏡週刊》發出聲明回應如下：

一、《鏡週刊》今天（2025年10月14日）出刊的【黃國昌操弄駭客】系列報導，不是科幻小說，報導內容及揭露的對話均有所本。相信時間會證明《鏡週刊》報導內容均屬真實。

二、《鏡週刊》先前報導柯文哲案時，黃委員也曾痛批是科幻小說，事後證實都是真的，也不見黃委員道歉更正，反而「見笑轉生氣」，胡亂指控是檢調洩密。

三、黃委員身為政治人物，不僅政媒兩棲籌組狗仔隊，還組建駭客網軍違法蒐集個資、打擊政敵、網路霸凌，「黨狗駭媒」一體才是台灣亂源，不僅是最壞的示範，也觸犯法律。

四、請黃委員誠實面對你的世紀醜聞，不要再顧左右而言他，浪費社會資源。

相關新聞：黃國昌駁斥養駭客《鏡週刊》回嗆：「黨狗駭媒」一體才是台灣亂源

