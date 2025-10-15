自由電子報
娛樂 最新消息

男童為生病阿姨上街募款！照片竟是「Lady Gaga」MV畫面太炸裂

〔記者邱奕欽／台北報導〕墨西哥街頭近日出現一名年幼男童手持紙杯向路人募款，聲稱要替「生病的阿姨」籌醫藥費，然而當看清楚他手中的照片後全網瞬間笑翻，因為那名「阿姨」竟是美國天后女神卡卡（Lady Gaga）在MV中的模樣，這場「善心募款」鬧劇過於炸裂，立刻引發全球網友瘋傳與熱議。

男童向路人募款籌「生病阿姨」的醫藥費，豈料照片中的阿姨竟是女神卡卡。（翻設自X）男童向路人募款籌「生病阿姨」的醫藥費，豈料照片中的阿姨竟是女神卡卡。（翻設自X）

墨西哥該名小男孩站在車旁，一手舉著紙杯、一手拿著病床照，向過路人訴說「阿姨生病了，請幫幫忙。」可見照片中的女子神情憔悴、短髮、穿著病服、躺在病床上，看起來的確像是重病患者。然而，許多網友放大一看，驚覺這張照片其實是女神卡卡2011年經典歌曲《夜的嫁衣》（Marry the Night）MV的劇照，她在片中飾演因車禍入院的自己。

「阿姨其實是女神卡卡」的真相揭曉後網路瞬間笑瘋，留言區一片玩笑聲「快標記卡卡，看看她要不要幫自己籌款」、「原來天后也需要醫療補助」、「這孩子根本是第三世界的行銷鬼才」、「我要傳這張照給我媽說我住院了。」有網友更笑稱這是「全年度最有創意的街頭表演」，直呼太荒唐又太天才。

雖然事件荒謬卻也讓人反思，在資訊爆炸的時代，謊言與真相常只隔一張照片，有人利用群眾的善心，也有人靠幽默揭穿荒誕。對多數人而言，這名「為女神卡卡募款的男童」帶來的不只是笑料，更提醒社會在捐錢之前，或許該先確認那位「病床上的阿姨」是否正在世界巡演中。

