長榮空服員逝...YTR鐵牛空姐妻淚悼同事 吐內情「我們不是機器」

〔記者邱奕欽／台北報導〕長榮航空一名空服員在執勤期間突感不適，返台後不幸離世，引發外界對航空業工作壓力的關注。YouTuber「鐵牛」的空姐妻婷婷近日發文悼念同事，以沉痛文字揭露組員長期在高壓環境中承受的身心煎熬，直言「我們是肉體不是機器」，盼外界能多一份體諒。

鐵牛（右）的空姐愛妻婷婷分享服勤經驗。（翻攝自IG）

婷婷12日曾分享黑白天空與機翼照，感性提到當天恰逢自己任職空服員第10週年，心情格外沉重。婷婷回憶，去年同一天她在外站航班上急性腎發炎，痛到失去意識，下機後以輪椅送醫，「當時牛看到狼狽虛弱的我，都快哭了。」回想此事，她更能體會同事的無助與恐懼。

婷婷指出，組員若在外站突發疾病，不僅身體難受，心理壓力也巨大，既怕拖慢流程、又怕連累同事，往往硬撐到回國才就醫，她沉重表示「大家都是打工賺錢，高壓環境下，我們是肉體不是機器，就算是機器人也會當機，為什麼不能體諒？」字字句句，道出空服員在華麗制服下的真實辛勞。

對於殞命同事，婷婷感嘆「這位組員的病痛沒有被在乎，延遲就醫，最美麗的青春就這樣熄滅。」她以「沒有病痛了，在真正自由美麗的天空翱翔」送別，字裡行間滿是惋惜。作為知名YouTuber鐵牛的妻子，婷婷過去常在影片中分享飛行日常，如今這段悼文更讓外界重新關注航空業勞動現況。

