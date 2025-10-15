自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

長榮空服員逝...YTR鐵牛空姐妻淚悼同事 吐內情「我們不是機器」

〔記者邱奕欽／台北報導〕長榮航空一名空服員在執勤期間突感不適，返台後不幸離世，引發外界對航空業工作壓力的關注。YouTuber「鐵牛」的空姐妻婷婷近日發文悼念同事，以沉痛文字揭露組員長期在高壓環境中承受的身心煎熬，直言「我們是肉體不是機器」，盼外界能多一份體諒。

鐵牛（右）的空姐愛妻婷婷分享服勤經驗。（翻攝自IG）鐵牛（右）的空姐愛妻婷婷分享服勤經驗。（翻攝自IG）

婷婷12日曾分享黑白天空與機翼照，感性提到當天恰逢自己任職空服員第10週年，心情格外沉重。婷婷回憶，去年同一天她在外站航班上急性腎發炎，痛到失去意識，下機後以輪椅送醫，「當時牛看到狼狽虛弱的我，都快哭了。」回想此事，她更能體會同事的無助與恐懼。

婷婷指出，組員若在外站突發疾病，不僅身體難受，心理壓力也巨大，既怕拖慢流程、又怕連累同事，往往硬撐到回國才就醫，她沉重表示「大家都是打工賺錢，高壓環境下，我們是肉體不是機器，就算是機器人也會當機，為什麼不能體諒？」字字句句，道出空服員在華麗制服下的真實辛勞。

對於殞命同事，婷婷感嘆「這位組員的病痛沒有被在乎，延遲就醫，最美麗的青春就這樣熄滅。」她以「沒有病痛了，在真正自由美麗的天空翱翔」送別，字裡行間滿是惋惜。作為知名YouTuber鐵牛的妻子，婷婷過去常在影片中分享飛行日常，如今這段悼文更讓外界重新關注航空業勞動現況。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中