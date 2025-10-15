自由電子報
娛樂 最新消息

韓國女生Judy首入圍金鐘！笑喊「像人生迫降」愛上台灣

〔記者林欣穎／台北報導〕客家電視台與韓國合作的跨國實境節目《廚師的迫降：客家廚房》在本屆第60屆金鐘獎表現亮眼，入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，主持群包括温昇豪、江宏傑、「Nien」許念慈與韓國藝人利特、李元日、韓國女生Judy等人。尤其對非藝人出身的Judy來說，感到相當驚喜與感動，因為這不只是她第一次入圍金鐘，更是她在台發展多年後，首次以主持身分被看見。

韓國女生Judy擔任廚房招待，也學習客語。（客委會、客家電視台提供）韓國女生Judy擔任廚房招待，也學習客語。（客委會、客家電視台提供）

Judy以70萬訂閱YouTuber在網路上享有高人氣，面對鏡頭拍攝雖然一點都不陌生，但走入電視製作後，在拿捏「拍攝節目」與「展現自我」的平衡中，內心總是不斷拉扯。她回顧拍攝過程，坦言最大的突破是「學會做自己」。

談到節目中印象最深的一幕，Judy笑到停不下來。她自認自己不容易被騙，但有次李元日與温昇豪假裝爭吵，「我完全沒想到那是惡作劇，還真的被嚇到！」身為YouTuber的她當下腦中閃過各種劇場畫面，一邊心想「哇！好精彩！」一邊又擔心吵到畫面不能播，「我甚至想：要不要衝上去勸架，然後被打一下，這樣至少還有畫面可以用！」回想起那天，Judy仍笑說那是她「骨子裡的YouTuber本能」發作的瞬間，也讓她更體會節目裡夥伴間的默契與信任。

即將踏上金鐘紅毯，Judy透露這次造型將結合「韓風優雅」與「台灣設計師創意」，展現跨文化的獨特魅力。她笑說：「我最近體質好像變了，怎麼吃都吃不胖，不過還是有努力少吃辣，當成自己的小挑戰。」她希望當天能展現出「台韓混合」的感覺，「讓大家看到我不只是主持人Judy， 也是一個用心生活、熱愛文化的女生。」

